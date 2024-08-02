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Kerem Demirbay'dan transfer tepkisi: İsmi Kereminho olsa...

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Kerem Demirbay&#039;dan transfer tepkisi: İsmi Kereminho olsa...

Spor Haberleri

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncularından Kerem Demirbay, transfer dönemiyle ilgili yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmayarak, formasını kolay kolay teslim etmeyeceğini söyledi.

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncularından Kerem Demirbay'ın orta saha transferiyle ilgili düşünceleri gündem oldu.

Sportcell'den Burhan Can Terzi'nin sorularını cevaplayan Demirbay, "Ben gidip demem ki, 'Kardeşim yeni transfer oldun, al benim pozisyonumu oyna.' Mücadele etsin benden iyiyse oynar." ifadelerini dile getirdi.

Transfer sezonu çıkan haberlere değinen 31 yaşındaki oyuncu, "Biz duyuyoruz, "O gelmesi lazım, bu gelmesi lazım". Taraftarımız bunu bekliyordu belki, medyada baskı yapıyor. Futbolda bu hep var. Gerçekçi olmak gerekirse biz kesinlikle birbirimizi tanıyoruz. Takım arkadaşım hata yapsın, ben ölürüm de koşarım da. Birbirimizi tanıyoruz artık. Örnek; top sahaya geldi, Hakim bir taçla topu uzun atıyor. Forvet olarak bunu hissediyorsun hemen koşunu yapıyorsun. Belki topu tutacaksın gol." dedi.

Kerem Demirbay'dan transfer tepkisi: İsmi Kereminho olsa... - 1. Resim

KEREM DEMİRBAY: İSMİ KEREM DEĞİL, KEREMİNHO OLSA...

"8 numara isteği seni şaşırtıyor mu?" sorusuna da cevap veren Kerem Demirbay şöyle konuştu:

 "Benim umurumda bile değil. Biz kocaman Galatasaray oyuncularıyız. İsimler duyuyorum, İlkay ağabeydir, '8 numara istiyoruz' gibi. Bir gerçek var ben doğruları konuşuyorum. Bizim ülkede yabancı sevgisi çok. Burada belki bir yabancı futbolcu oynasa ismi Kerem değil, Kereminho olsa... Hiçbir şekilde konuşulmaz. Kim gelmek istiyorsa buyursun, biz futbolcuyuz.

"Ben gidip demem ki, 'Kardeşim yeni transfer oldun, al benim pozisyonumu oyna.' Mücadele etsin benden iyiyse oynar."

Kerem Demirbay'dan transfer tepkisi: İsmi Kereminho olsa... - 2. Resim

KEREM DEMİRBAY'DAN İLKAY GÜNDOĞAN AÇIKLAMASI

Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan hakkında da konuşan Kerem, şu ifadeleri kullandı:

"İlkay Gündoğan sevdiğim saydığım bir ağabeyim. Ben küçükken Lewandowski, Nuri ağabey falan antrenman yaparken ben de arada 15-16 yaşında antrenman yapıyordum. Öyle tanıştık. Severim kendisini."

Düzenleyen:  - Spor
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