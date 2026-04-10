Keskin sirke Fenerbahçe! Oyuncuların gördüğü kartların 3'te 1'i faul dışı sebeplerden
Bu sezon ligde 66 sarı kart gören sarı lacivertliler tam 22 defa tartışma, itiraz, zaman geçirme ve abartılı sevinçler sebebiyle cezalandırıldı. Bitime 6 maç kala 8 isim sınırda…
- Fenerbahçe, 28 haftada 66 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.
- Toplam 340 faul yapan takımın 44 sarı, 1 kırmızı kartı faullerden gelirken, 22 kart itiraz, tartışma, zaman geçirme gibi gerekçelerle alındı.
- Tedesco 6 sarı kartla oyuncularına eşlik etti.
- Sekiz oyuncu ceza sınırında bulunuyor ve önümüzdeki zorlu maçlar ile Galatasaray derbisi öncesi eksik kalma endişesi yaşanıyor.
- Galatasaray ise 3'ü direkt olmak üzere 4 kırmızı kart gördü ve sarı kart ortalaması Fenerbahçe'den daha düşük.
- Real Madrid efsanelerinden Fernando Hierro, Samandıra'yı ziyaret etti.
EMİN ULUÇ - Sezon başından bu yana kart adaletsizliğinden dert yanan Fenerbahçe, aslında kendi ayağına sıkıyor. Sarı lacivertliler, geride kalan 28 haftada 66 sarı, 1 de kırmızı kartla (Çift sarıdan) cezalandırıldı.
HOCA BAŞI ÇEKİYOR
Toplam 340 faulle maç başına 12,14’lük ortalaması olan Fenerbahçe, bu sebeplerle 44 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. Toplam 66 kartın 22’si ise itiraz (9), tartışma (5), zaman geçirme (3), abartılı sevinç (3), ihlal gibi gerekçelerle geldi. Ayrıca bir defa da kulübeden (Kerem Aktürkoğlu) kart görüldü. Rakibe temas dışında duygu kontrolü de kartlarda etkin olurken, Tedesco 6 sarı kartla oyuncularına eşlik etti.
KORKU SARMIŞ DURUMDA
Fenerbahçe’de Oosterwolde, Skriniar, Semedo, İsmail, Alvarez, Ederson ve tabii ki Tedesco gördükleri kartlar sebebiyle cezalı duruma düştüler. Şimdi ise sezonun bitmesine altı hafta kala, şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe’de tam sekiz oyuncu ceza sınırında. Kayseri maçı öncesi Mert Müldür, Kerem, Semedo, Guendouzi, Nene, Oosterwolde, Musaba ve Brown’un 3’er sarı kartı bulunuyor. Sarı lacivertlileri en çok endişelendiren Kayseri ve Rize maçları sonrası oynanacak Galatasaray derbisine cezalılar sebebiyle eksik çıkmak. Bunun sonrasında da zorlu Başakşehir ve Konya maçları var.
CHERİF DESTEK İSTEDİ: ÇOK ÜZGÜNÜM
Henüz 19 yaşında olmasına rağmen sırtına Fenerbahçe’nin tek golcüsü olma sorumluluğu yüklenen Sıddık Cherif, hem özür diledi hem destek istedi. Derbide net fırsatları harcayan genç golcü, “Kaçırdığım pozisyonlar için üzgünüm. Ama sorumluluğumu biliyorum. Kendini affettirmek istiyorum” dedi.
EFSANEDEN ZİYARET: HİERRO GELDİ!
Real Madrid’in efsane kaptanlarından Fernando Hierro, Samandıra’yı ziyaret etti. Sportif direktör Devin Özek’in davetine icabet eden Hierro, “Fenerbahçe gibi köklü, tarihî bir kulübü ziyaret etmek benim için zevkti” açıklaması yaptı. Özek, Hierro’ya kendisiyle özdeşleşmiş 4 numaralı forma hediye etti.
KARTLAR FENER’E
F.Bahçe’nin 340 faulle 12,14 maç başına ortalama yakaladığı ligde 354 faulle oynayan Galatasaray’ın ortalaması 12,64 oldu. Ancak Fenerbahçe 66 sarı kart (ortalama 2,35) görürken, sarı kırmızılılar 54 sarıda (ortalama 1,92) kaldı.
FAUL DIŞI KARTLAR
Tartışma: Brown, Skriniar,
Oosterwolde (3) İtiraz: İ. Can Kahveci, Skriniar (2), Oosterwolde, Ederson,
Tarık, Mert Müldür, Guendouzi (2)
Zaman geçirme: Ederson (3)
Abartılı sevinç: Duran, Asensio, Guendouzi
Kulübede: Kerem
İhlal: Kerem
KIRMIZI CİMBOM
Galatasaray kırmızı kartlarda ise Fenerbahçe’yi geçti. Sarı lacivertliler 1 defa (çift sarıdan) kızarırken, sarı kırmızılılar 3’ü direkt olmak üzere 4 kırmızı kart gördü. Okan Buruk ise 5 sarıyla Domenico Tedesco’nun gerisinde kaldı.