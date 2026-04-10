Bu sezon ligde 66 sarı kart gören sarı lacivertliler tam 22 defa tartışma, itiraz, zaman geçirme ve abartılı sevinçler sebebiyle cezalandırıldı. Bitime 6 maç kala 8 isim sınırda…

EMİN ULUÇ - Sezon başından bu yana kart adaletsizliğinden dert yanan Fenerbahçe, aslında kendi ayağına sıkıyor. Sarı lacivertliler, geride kalan 28 haftada 66 sarı, 1 de kırmızı kartla (Çift sarıdan) cezalandırıldı.

HOCA BAŞI ÇEKİYOR

Toplam 340 faulle maç başına 12,14’lük ortalaması olan Fenerbahçe, bu sebeplerle 44 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. Toplam 66 kartın 22’si ise itiraz (9), tartışma (5), zaman geçirme (3), abartılı sevinç (3), ihlal gibi gerekçelerle geldi. Ayrıca bir defa da kulübeden (Kerem Aktürkoğlu) kart görüldü. Rakibe temas dışında duygu kontrolü de kartlarda etkin olurken, Tedesco 6 sarı kartla oyuncularına eşlik etti.

Keskin sirke Fenerbahçe! Oyuncuların gördüğü kartların 3'te 1'i faul dışı sebeplerden

KORKU SARMIŞ DURUMDA

Fenerbahçe’de Oosterwolde, Skriniar, Semedo, İsmail, Alvarez, Ederson ve tabii ki Tedesco gördükleri kartlar sebebiyle cezalı duruma düştüler. Şimdi ise sezonun bitmesine altı hafta kala, şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe’de tam sekiz oyuncu ceza sınırında. Kayseri maçı öncesi Mert Müldür, Kerem, Semedo, Guendouzi, Nene, Oosterwolde, Musaba ve Brown’un 3’er sarı kartı bulunuyor. Sarı lacivertlileri en çok endişelendiren Kayseri ve Rize maçları sonrası oynanacak Galatasaray derbisine cezalılar sebebiyle eksik çıkmak. Bunun sonrasında da zorlu Başakşehir ve Konya maçları var.

CHERİF DESTEK İSTEDİ: ÇOK ÜZGÜNÜM

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen sırtına Fenerbahçe’nin tek golcüsü olma sorumluluğu yüklenen Sıddık Cherif, hem özür diledi hem destek istedi. Derbide net fırsatları harcayan genç golcü, “Kaçırdığım pozisyonlar için üzgünüm. Ama sorumluluğumu biliyorum. Kendini affettirmek istiyorum” dedi.

EFSANEDEN ZİYARET: HİERRO GELDİ!

Real Madrid’in efsane kaptanlarından Fernando Hierro, Samandıra’yı ziyaret etti. Sportif direktör Devin Özek’in davetine icabet eden Hierro, “Fenerbahçe gibi köklü, tarihî bir kulübü ziyaret etmek benim için zevkti” açıklaması yaptı. Özek, Hierro’ya kendisiyle özdeşleşmiş 4 numaralı forma hediye etti.

KARTLAR FENER’E

F.Bahçe’nin 340 faulle 12,14 maç başına ortalama yakaladığı ligde 354 faulle oynayan Galatasaray’ın ortalaması 12,64 oldu. Ancak Fenerbahçe 66 sarı kart (ortalama 2,35) görürken, sarı kırmızılılar 54 sarıda (ortalama 1,92) kaldı.

FAUL DIŞI KARTLAR

Tartışma: Brown, Skriniar,

Oosterwolde (3) İtiraz: İ. Can Kahveci, Skriniar (2), Oosterwolde, Ederson,

Tarık, Mert Müldür, Guendouzi (2)

Zaman geçirme: Ederson (3)

Abartılı sevinç: Duran, Asensio, Guendouzi

Kulübede: Kerem

İhlal: Kerem

KIRMIZI CİMBOM

Galatasaray kırmızı kartlarda ise Fenerbahçe’yi geçti. Sarı lacivertliler 1 defa (çift sarıdan) kızarırken, sarı kırmızılılar 3’ü direkt olmak üzere 4 kırmızı kart gördü. Okan Buruk ise 5 sarıyla Domenico Tedesco’nun gerisinde kaldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası