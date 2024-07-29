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Kilit isim Nikki! Weghorst'a giden yol ondan geçiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kilit isim Nikki! Weghorst&#039;a giden yol ondan geçiyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir dönem Beşiktaş’ta forma giyen Hollandalı golcü Wout Weghorst için en büyük engel Ajax’tan çok, golcü oyuncunun kız arkadaşı oldu.

Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor’un gündemindeki flaş isim Beşiktaş’ın eski yıldızı Wout Weghorst. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu için Southampton’ı bir türlü ikna edemeyen bordo mavililer, yerine düşündüğü Wout Weghorst için de sürpriz bir isme takıldı. Hollandalı futbolcunun Türk menajeri Mithat Halis, “Kız arkadaşı Trabzon’da yaşamak istemiyor” açıklamasını yaptı.

Kilit isim Nikki! Weghorst'a giden yol ondan geçiyor - 1. Resim

SÖZÜNDEN ÇIKMIYOR

Weghorst’un Beşiktaş’a gelmeden önce kız arkadaşını bir ay boyunca İstanbul’da gezdirdiğini ve ikna ettiğini anlatan Mithat Halis “Trabzonspor da ikna edebilirse bu transfer olur” dedi. Bordo mavililer, Ajax’ın da istediği Weghorst için kız arkadaşı Nikki van Esch engelini aşmaya çalışacak. Üç çocuğunun annesi Nikki’nin sözünden çıkmayan Weghorst’un nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.

ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

Burnley’den Hoffenheim’da kiralık olarak giden ve Bundesliga’da sezonu yedi golle tamamlayan 31 yaşındaki Weghorst, şampiyonluğa oynayan bir takımda yer almak istiyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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