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    Kimsenin ruhu duymadı! Ünlü futbolcu Jack Grealish’in evinde 10 kişi maç izlerken sessiz sedasız 38 milyon lirasını çaldılar

    Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı Jack Grealish, Everton deplasmanındayken evine hırsız girdi. 10 kişilik aile üyeleri ise o sırada maç izliyordu. 1 milyon sterlin kimsenin ruhu duymadan çalındı.

    Kimsenin ruhu duymadı! Ünlü futbolcu Jack Grealish’in evinde 10 kişi maç izlerken sessiz sedasız 38 milyon lirasını çaldılar
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Manchester City'nin yıldız oyuncusu Jack Grealish'in evinin geçtiğimiz çarşamba gecesi hırsızların baskınına uğradığı belirtildi.

    KİMSENİN RUHU DUYMADI

    The Sun'ın haberine göre; Grealish'in İngiltere'nin Cheshire bölgesinden bulunan malikanesi soyuldu. Hırsızların Manchester City'nin Everton ile deplasmanda oynadığı maç sırasında eve girdiği, bu sırada evde Grealish'in nişanlısı Sasha Attwood, ebeveynleri ve kardeşleri de dahil olmak üzere yaklaşık 10 kişinin bulunduğu ifade edildi.

    HERKES MAÇ İZLİYORDU

    Aile üyelerinin televizyondan maçı izlediği sırada üst kattan gelen sesler üzerine paniğe kapılarak polise haber verdiği belirtilirken, bir köpek birimi ve helikopterin de dahil olduğu arama çalışmalarında hiçbir şüpheliye rastlanılmadığı öğrenildi.

    ZARAR ÇOK BÜYÜK

    Cheshire Polisi'nden The Sun'a yapılan açıklamada, "27 Aralık Çarşamba günü saat 21.50 civarında, bir hırsızlık ihbarı üzerine polis çağrıldı. Arayan kişi bir takım eşyaların çalındığını bildirdi. Polis köpekleri ve Ulusal Polis Hava Servisi tarafından desteklenen memurlar görevlendirildi ve yerel bölgede aramalar yapıldı ancak şüphelilerden hiçbir iz bulunamadı. Şu anda gözaltına alınan yok, soruşturma sürüyor" ifadelerine yer verildi. Haberde hırsızların 1 milyon sterlinlik saat ve mücevherlerle kaçtığı belirtildi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Manchester CityHırsız
    Haberler > Spor > Kimsenin ruhu duymadı! Ünlü futbolcu Jack Grealish’in evinde 10 kişi maç izlerken sessiz sedasız 38 milyon lirasını çaldılar
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