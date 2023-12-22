Manchester City şampiyon oldu! Felipe Melo ve Kyle Walker maç sonu kavga etti
Manchester City ve Fluminense arasında oynanan 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finaline Felipe Melo ve Kyle Walker damga vurdu.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın finalinde Fluminense'yi 4-0 yenerek kupanın sahibi oldu.
Karşılaşmanın hemen başında Julian Alvarez'in golüyle öne geçen Manchester City, 27. dakikada Fluminense'den Nino'nun kendi kalesine attığı golle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.
İkinci 45 dakikanın büyük bir bölümü golsüz geçilirken Manchester City'de Phil Foden, ilk golün sahibi Julian Alvarez'in asistinde skoru 3-0 yaptı. Manchester City'de ilk golün sahibi Julian Alvarez, 88. dakikada skoru belirledi.
MANCHESTER CITY İLK KEZ KULÜPLER DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU OLDU
Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Manchester City, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
Geçtiğimiz sezon İstanbul'daki finalde tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşayan İngiliz ekibi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da ilk kez müzesine götürdü.
FELİPE MELO VE WALKER KAVGA ETTİ
Manchester City - Fluminense maçının son düdüğü sonrası Felipe Melo ve Kyle Walker arasında kavga çıktı.
Orta sahada birbirinin üzerine yürüyen iki oyuncuyu takım arkadaşları zor ayırdı.