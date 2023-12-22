Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Hatayspor maçında sahada olacak

22 Aralık 2023 22:17 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 22:17

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi resmen sona erdi.

Alanyaspor'a karşı alınan 3-1'lik yenilgi sonrası Çalımbay'ın biletini kesen Siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer ile temasa geçti.

Norveçli teknik adamı ligin ikinci yarısına yetiştirmek isteyen yönetim, Hatayspor maçında takımı geçici olarak Serdar Topraktepe'ye emanet edecek.

SERDAR TOPRAKTEPE A TAKIMI HAZIRLAYACAK

Hatayspor maçına takımın başında çıkacak olan 47 yaşındaki antrenör, Beşiktaş U-19 takımının teknik direktörlüğünü yapıyor.

Daha önce Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Önder Karaveli ile beraber takımın başında yer alan Topraktepe, sonrasında koltuğunu Valerien Ismael'e teslim etmişti.

Sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, daha sonrasında sırasıyla Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'ı göreve getirmişti.

Siyah-beyazlılar henüz sezon bitmeden dördüncü teknik direktör olarak çalışmaya hazırlanıyor.