Beşiktaş yeni hocasını buldu! Manchester United'ın efsanesi Solskjaer ile görüşmelere başlandı

22 Aralık 2023 19:29 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 19:36

Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırarak yeni teknik direktör arayışlarına geçmişti.

Slaven Bilic ve Sergen Yalçın gibi birçok ismi gündemine alan Siyah-beyazlılar, daha önce hiç konuşulmayan bir adaya yöneldi.

Son olarak Manchester United takımını çalıştıran ve Kasım 2021 yılından bu yana boşta olan Ole Gunnar Solskjaer ile temasa geçen Siyah-beyazlılar, resmi teklifini iletti.

Norveçli teknik adamı takımın başında görmek isteyen kulüp başkanı Hasan Arat'ın en az 3 senelik bir sözleşme önermesi bekleniyor.