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Beşiktaş yeni hocasını buldu! Manchester United'ın efsanesi Solskjaer ile görüşmelere başlandı
Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş, Manchester United'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile temasa geçti.
Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırarak yeni teknik direktör arayışlarına geçmişti.
Slaven Bilic ve Sergen Yalçın gibi birçok ismi gündemine alan Siyah-beyazlılar, daha önce hiç konuşulmayan bir adaya yöneldi.
Son olarak Manchester United takımını çalıştıran ve Kasım 2021 yılından bu yana boşta olan Ole Gunnar Solskjaer ile temasa geçen Siyah-beyazlılar, resmi teklifini iletti.
Norveçli teknik adamı takımın başında görmek isteyen kulüp başkanı Hasan Arat'ın en az 3 senelik bir sözleşme önermesi bekleniyor.
Türkiye Gazetesi / Ferhat Kızıltaş - Spor