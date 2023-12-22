Beşiktaş'a Victor Ruiz faturası! İspanyol futbolcu 2.5 milyon euro tazminat kazandı

22 Aralık 2023 16:03 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 16:10

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Beşiktaş'ın eski futbolcusu Victor Ruiz'e toplam 2.3 milyon Euro tazminat ödemesine karar verdi.

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "20 Aralık 2023 Court of Arbitration for Sport - CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) kararına göre, şirketimiz ile kontratını 15 Temmuz 2020 yılında feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Victor Ruiz Torre'ye fesih tazminatı olarak 2 milyon 48 bin 538 Euro ve Covid-19 pandemisi dolayısıyla yapılmış olan 270 bin Euro tutarındaki ücret kesintisinin, ilgili dönemleri dikkate alarak hesaplanacak yıllık 5% faizi de kapsayacak şekilde ödenmesine hükmedilmiştir" denildi.

REAL BETİS'E GERİ DÖNDÜ

2019-2020 sezonu başında La Liga ekiplerinden Villarreal'den 2 milyon 500 bin Euro transfer bedeli ile transfer edilen Victor Ruiz, siyah-beyazlı forma ile 26 müsabakada görev aldı. Söz konusu süreçte 2 bin 302 dakika sahada kalan İspanyol oyuncu, 1 asist yaptı. Deneyimli oyuncu, 2020-2021 sezonu başında İspanyol takımı Real Betis'e transfer oldu.

34 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz yaz Espanyol'a transfer olmuştu.