Alex Oxlade-Chamberlain sezonu kapattı! Beşiktaş'ta kara bulutlar dağılmıyor

22 Aralık 2023 12:52 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 13:02

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex-Oxlade Chamberlain'in sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağ uyluk arka adalesinde tam kat yırtık tespit edildiği belirtildi.

EN AZ 4 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Açıklamada, Alex-Oxlade Chamberlain'in tedavisine başlandığı aktarıldı. beIN Sports'un haberine göre Ox'un sahalara dönmesi 4 ayı bulacak. Bu da İngiliz futbolcunun sezonu kapatması anlamı taşıyor.

Alex-Oxlade Chamberlain, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldukları müsabakanın 46. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

3 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Liverpool ve Arsenal'in eski yıldızı geçtiğimiz yaz tartışmalar eşliğinde Beşiktaş'a 3 yıllık imza atmıştı. "Kronik sakat" denen Ox, Siyah-Beyazlı formayla 22 maça çıktı ve 14 Süper Lig maçında 4 gol, 1 asistle oynadı.