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    Alex Oxlade-Chamberlain sezonu kapattı! Beşiktaş'ta kara bulutlar dağılmıyor

    Beşiktaş'ın dünkü Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Alex Oxlade-Chamberlain yaşadığı sakatlığa bağlı olarak en az 4 ay sahalardan uzak kalacak.

    Alex Oxlade-Chamberlain sezonu kapattı! Beşiktaş&#039;ta kara bulutlar dağılmıyor
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex-Oxlade Chamberlain'in sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağ uyluk arka adalesinde tam kat yırtık tespit edildiği belirtildi.

    EN AZ 4 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

    Açıklamada, Alex-Oxlade Chamberlain'in tedavisine başlandığı aktarıldı. beIN Sports'un haberine göre Ox'un sahalara dönmesi 4 ayı bulacak. Bu da İngiliz futbolcunun sezonu kapatması anlamı taşıyor.

    Alex-Oxlade Chamberlain, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldukları müsabakanın 46. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

    3 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

    Liverpool ve Arsenal'in eski yıldızı geçtiğimiz yaz tartışmalar eşliğinde Beşiktaş'a 3 yıllık imza atmıştı. "Kronik sakat" denen Ox, Siyah-Beyazlı formayla 22 maça çıktı ve 14 Süper Lig maçında 4 gol, 1 asistle oynadı.

    Alex Oxlade-Chamberlain sezonu kapattı! Beşiktaş'ta kara bulutlar dağılmıyor

    Türkiye Gazetesi /  - Spor
    BeşiktaşAlex-Oxlade Chamberlain
    Haberler > Spor > Alex Oxlade-Chamberlain sezonu kapattı! Beşiktaş'ta kara bulutlar dağılmıyor
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