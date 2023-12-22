Rıza Çalımbay maçtayken gönderilmiş! Beşiktaş'ta ayrılığın perde arkası

22 Aralık 2023 14:14 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 15:35

Beşiktaş Alanyaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı. Çalımbay takımın başına 12. haftada geçmişti. Siyah-Beyazlılar'ın maç sonu protestosundan Çalımbay da nasibini almıştı.

Tecrübeli çalıştırıcı bugün TSYD'nin Levent'teki genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Rıza Çalımbay dünkü maçın ardından "o goller yenmez" diye medya önünde eleştirdiği milli kaleci Mert Günok'tan özür dileyerek sözlerinde başladı. Çalımbay'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:

MERT GÜNOK'TAN ÖZÜR DİLEDİ

"Mert kaleci arkadaşımızla ilgili yanlış bir söz söyledim. Maça çok sinirlenmiştim. Belki de en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Bize hiç yakışmadı. Mert'e kötü niyetle söylemedim. Alınmasın, etmesin. Çok kariyerli, karakterli bir kaleci. Ondan özür diliyorum."

HASAN ARAT'A SİTEM

"Ahmet Nur Çebi 'Beşiktaş'ın ihtiyacı var, gel' dedi. Kongreye kadar 3 haftalık konuştuk. Para konuşmadık. Zaten onun istediği 3 maçtı, o 3 maçı en iyi şekilde geçtik. Samet Aybaba ve Mehmet Özdilek ile görüştüm. Takımla ilgili bilgileri verdim. Hasan Arat ve Serdal Adalı, 'Rıza Hoca ile devam edeceğiz' dediler. Sonra göreve devam ettik. Bir süreç vardı, onu sonra öğrendim. Ahmet Nur Çebi'nin bize yaptığı sözleşme 20242in Haziran ayına kadardı. '15 gün içerisinde yeni gelen yönetim feshedebilir' maddesi vardı.

Samet ağabey ve Feyyaz geldiğinde mutlu olduk. Beraber oynadık biz. Sonra ayın 27'sinde mukavele bitecek diye konuşuldu. Üzüldüğüm şeylerden biri, bu kadar şey çıkarken; 'Rıza Çalımbay bizim teknik direktörümüzdür. Sonuna kadar gideceğiz' diye bir şey çıkmadı. Tevfik Yamantürk, Divan Kurulu'nda '1.5 yıl kalması gerekir' dedi ama Hasan Arat'tan bir şey çıkmadı. Üzüldüğüm bir diğer konu, Hasan Arat ile hiç konuşmadık, görüşmedik.

Sözleşmemi 2 maç daha uzatmak istediler. Ben 2 maçlık bir antrenör değilim, çok iyi antrenörlük yapan, başarıları olan biriyim. Ben oraya 2 günlük, 1 aylık gelmem. Sadece Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu için elimi taşın altına koydum. Aldığımız takım ligden kopmuş, Avrupa'dan elenmiş... Onunla uğraştık."

"AVUKATIMA FESİH KAĞIDI YOLLADILAR"

"Samet ağabey ve Feyyaz, 2 maç devam etmemi istediler. Sonra sözleşme için oturacağımızı söylediler. Onlara güvendim ve 2 maçlık imza attım. Lugano maçına giderken, avukatıma 'İmza atmazsanız, sözleşme feshedeceğiz' diye kağıt gönderdiler. Bunu kimseye söylemedim. Çok üzüldüm. Para için gelmedim ben. Ahmet Nur Çebi zaten sözleşmede önlerini açmış."

AYRILIĞIN PERDE ARKASI

"Dün gece Samet ağabey ve Feyyaz, tesise geleceğini söyledi. Sonra onlar gelmedi, 3 yönetici geldi. Onlarla konuştum. Gece 01:00'de bir şey yapmam. Sabah basın toplantısında bırakırım' dedim. Onlar direttiler, kabul etmedim. Onlar da hemen yazmışlar ayrıldık diye. Onların dediğini yapmadım. Yanlış şeyler yazıldı. Benim gitmemi çok isteyen oldu. Ancak başkan, yönetici, Samet ağabey bir tane açıklama yapmadı. Beşiktaş için 2 maç gelirim ama antrenörlük kariyerimde yapmam."