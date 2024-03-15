Konferans Ligi bereketi! Fenerbahçe yenilse de hem turu geçti hem de kasayı doldurdu

UEFA Konferans Ligi’nde Fenerbahçe, Kadıköy’de ağırladığı Union Saint-Gilloise’ya mağlup olsada, çeyrek finale adını yazdırdı. Hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor derbisi öncesi sarı-lacivertliler tur atlayarak bir yandan da kasasını doldurdu. İşte kalem kalem Fenerbahçe’nin Konferans Ligi geliri.

UEFA Konferans Ligi rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise’yu ağırladı. Konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrılsa da, 3-1’lik skorla sarı-lacivertliler bir üst tura adını yazdıran taraf oldu.

Sarı-lacivertliler bu yenilgiyle ülke puanına katkı yapmadı ancak İskoçya temsilcisi Rangers’ın elenmesi sonrasında Türkiye ülkeler sıralamasında sezonu ilk 10 içinde bitirmeyi garantiledi. Bu sıralamayla 2024-25 Süper Lig şampiyonu, 2025-26 Şampiyonlar Ligi sezonuna doğrudan katılacak.

ÇEYREK FİNAL BİLETİNİ ALAN FENERBAHÇE KASASINI DOLDURDU

Konferans Ligi’ne katılmak için 3 ön elem oynayan, H Grubu’nda 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi alarak lider tamamlayan sarı-lacivertliler bir yandan da büyük bir gelir elde etti. Kanarya’nın kalem kalem,

Konferans Ligi geliri ise şöyle;

3 ön eleme: 1.65 milyon Euro

Ayak bastı: 2.94 milyon Euro

Ülke katsayısı: 979 bin Euro

Galibiyet: 2 milyon Euro

Grup liderliği: 600 bin Euro

Son 16 turu: 600 bin

Çeyrek final: 1 milyon Euro

Toplam: 9.8 milyon Euro

MUHTEMEL RAKİPLER

Sarı-Lacivertlilerin, çeyrek finaldeki rakibi ise 15 Mart saat 16:00’de çekilecek kura sonrası belli olacak. Kanarya'nın muhtemel rakipleri şunlar oldu: Fiorentina, Viktoria Plzen, PAOK, Club Brugge, Lille, Aston Villa.