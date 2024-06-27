Konyaspor orta saha takviyesi! Ufuk Akyol resmen açıklandı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, orta saha oyuncusu Ufuk Akyol'u transfer etti. Akyol'un 19 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Stuttgart altyapısında yetişen, Heidenheim, Fatih Karagümrük ve Antalyaspor takımlarında forma giyen 26 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.
KONYASPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreninde, Futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'nın da hazır bulunduğu aktarılırken, "Ufuk, takımımızda 19 numaralı formayı terletecek. Ufuk Akyol'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi