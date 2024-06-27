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Konyaspor orta saha takviyesi! Ufuk Akyol resmen açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Konyaspor orta saha takviyesi! Ufuk Akyol resmen açıklandı
Stuttgart, Konyaspor, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, orta saha oyuncusu Ufuk Akyol'u transfer etti. Akyol'un 19 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Stuttgart altyapısında yetişen, Heidenheim, Fatih Karagümrük ve Antalyaspor takımlarında forma giyen 26 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

KONYASPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreninde, Futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'nın da hazır bulunduğu aktarılırken, "Ufuk, takımımızda 19 numaralı formayı terletecek. Ufuk Akyol'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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