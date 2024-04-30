Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Lewandowski'den jeneriklik frikik golü | Barcelona 4-2 Valencia

Lewandowski'den jeneriklik frikik golü | Barcelona 4-2 Valencia

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Lewandowski&#039;den jeneriklik frikik golü | Barcelona 4-2 Valencia

Spor Haberleri

Barcelona, 33. hafta maçında Valencia'yı 4-2 mağlup ederek 3 puana uzandı. Attığı 3 golle yıldızlaşan Lewandowski, gecenin kahramanı oldu.

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Valencia'yı konuk eden Barcelona, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Katalan ekibinin gollerini Fermin Lopez ve Robert Lewandowski (3), deplasman temsilcisinin gollerini ise Duro ve Pepelu kaydetti.

Lewandowski'den jeneriklik frikik golü | Barcelona 4-2 Valencia - 1. Resim

Öte yandan Valencia'da kaleci Mamardashvili, 45+4'te ceza sahası dışında elle müdahalede bulunarak kırmızı kart gördü.

İkinci sırada bulunan Barcelona 73 puana ulaştı. Valencia ise 47 puanla 8. sırada yer aldı. 

Barcelona bir sonraki lig maçında 3. sıradaki Girona ile kritik maçta karşılaşacak.

LEWANDOWSKI'NIN FRİKİK GOLÜ

Düzenleyen:  - Spor
Cumhurbaşkanlığı'ndan 1 Mayıs kararı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de ulaşım ücretsiz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Konyaspor'un yeni teknik direktörü açıklandı! İlk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayacak - SporKonyaspor'un yeni teknik direktörü açıklandı! İlk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayacakSüper Lig 34. hafta sonuçları ve puan durumu - SporSüper Lig 34. hafta sonuçları ve puan durumuSergen Yalçın, İstanbul'da hezimete uğradı! Fatih Karagümrük, Antalyaspor'a gol yağdırdı - SporSergen Yalçın, İstanbul'da hezimete uğradı! Fatih Karagümrük, Antalyaspor'a gol yağdırdıEuroLeague'den Ergin Ataman'a ceza! İsrail ile ilgili sözler gündem olmuştu - SporEuroLeague'den Ergin Ataman'a ceza! İsrail ile ilgili sözler gündem olmuştuEURO 2024 için Atina'da görüştüler! Vincenzo Montella ile Fatih Terim buluştu - SporEURO 2024 için Atina'da görüştüler! Vincenzo Montella ile Fatih Terim buluştuŞansal Büyüka'dan Erden Timur itirafı! Sürpriz gelişmeyi açıkladı - SporŞansal Büyüka'dan Erden Timur itirafı! Sürpriz gelişmeyi açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...