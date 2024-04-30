Lewandowski'den jeneriklik frikik golü | Barcelona 4-2 Valencia

Barcelona, 33. hafta maçında Valencia'yı 4-2 mağlup ederek 3 puana uzandı. Attığı 3 golle yıldızlaşan Lewandowski, gecenin kahramanı oldu.

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Valencia'yı konuk eden Barcelona, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Katalan ekibinin gollerini Fermin Lopez ve Robert Lewandowski (3), deplasman temsilcisinin gollerini ise Duro ve Pepelu kaydetti.

Öte yandan Valencia'da kaleci Mamardashvili, 45+4'te ceza sahası dışında elle müdahalede bulunarak kırmızı kart gördü.

İkinci sırada bulunan Barcelona 73 puana ulaştı. Valencia ise 47 puanla 8. sırada yer aldı.

Barcelona bir sonraki lig maçında 3. sıradaki Girona ile kritik maçta karşılaşacak.

LEWANDOWSKI'NIN FRİKİK GOLÜ