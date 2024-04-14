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Ligden sonra transferde de savaş! Galatasaray'ın istediği o isimi Fenerbahçe bitirdi

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Ligden sonra transferde de savaş! Galatasaray&#039;ın istediği o isimi Fenerbahçe bitirdi

Spor Haberleri

Süper Kupa finalinde eşleşen ancak Fenerbahçe'nin U19 takımıyla sahaya çıkması nedeniyle karşılaşmayan, ligde 2 puan farklı kıyasıya şampiyonluk yarışı veren Türk futbolunun iki çınarı Galatasaray ile Fenerbahçe, transferde de karşı karşıya gelmeye başladı. Sarı-kırmızılıların istediği o isim için Fenerbahçe de devreye girdi.

Gerek açıklamaları, gerek şampiyonluk yarışlarıyla bu sezon sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray ile Fenerbahçe, sezon bitmeden transferde de karşı karşıya geldi. EURO 2024 nedeniyle gelecek sezon planlamalarına başlayan ezeli rakipler aynı oyuncu için yarış halinde. 

Ligden sonra transferde de savaş! Galatasaray'ın istediği o isimi Fenerbahçe bitirdi - 1. Resim

GALATASARAY İSTİYORDU FENERBAHÇE DE DEVREYE GİRDİ

Fanatik'in haberine göre; Daha önce Galatasaray'la da adı anılan, 25 yaşındaki 10 numara Cameron Puertas için, Fenerbahçe de devreye girdi. Union Saint Gilloise ile oynadığı maçlardan sonra iletişimi koparmayan Fenerbahçe Sportif Direktör Mario Branco'nun bu transferi bitirmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.

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