Ligden sonra transferde de savaş! Galatasaray'ın istediği o isimi Fenerbahçe bitirdi

Düzenleyen: Songül Soysal 14 Nisan 2024 16:51 - Güncelleme: 14 Nisan 2024 16:58 - Güncelleme:

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Süper Kupa finalinde eşleşen ancak Fenerbahçe'nin U19 takımıyla sahaya çıkması nedeniyle karşılaşmayan, ligde 2 puan farklı kıyasıya şampiyonluk yarışı veren Türk futbolunun iki çınarı Galatasaray ile Fenerbahçe, transferde de karşı karşıya gelmeye başladı. Sarı-kırmızılıların istediği o isim için Fenerbahçe de devreye girdi.