Livakovic gidiyor, o geliyor! Söz kesildi, işte bonservis bedeli

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, Dominik Livakovic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Kalenin emanet edileceği isim ise Leeds'in Fransız file bekçisi Meslier oldu. Sarı lacivertliler, yıldız isimle büyük oranda anlaştı.

11 yıla çıkan şampiyonluk hasretine son vermek ve 2025-2026 sezonunda Jose Mourinho liderliğinde kupayı müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Yeni sezonda Dominik Livakovic'le yola devam etmeyi düşünmeyen Fenerbahçe, kaleye aradığı ismi İngiltere'de buldu.



Sarı-lacivertlilerin görüştüğü ve büyük oranda anlaşma sağladığı o isim ise; Leeds United'ın 25 yaşındaki Fransız file bekçisi Illan Meslier.

Fotomaç'ın haberine göre; Meslier'in bu hafta sonunda İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Yapılacak kontrollerde bir sorun çıkmaması halinde 25 yaşındaki eldivenle sözleşme imzalanacak.

Fenerbahçe'nin sözleşmesi 2026'da bitecek olan Meslier için 10 milyon euro civarında bir bonservis ödemesi yapacağı da belirtildi.

İlgili Haber Yine mi sen! Fenerbahçe bir transferde daha Comolli ile karşılaştı

21 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Bu sezon Championship'te 39 maça çıkan Illan Meslier bu mücadelelerde 27 gol yerken, 21 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.