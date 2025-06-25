Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Livakovic gidiyor, o geliyor! Söz kesildi, işte bonservis bedeli

Livakovic gidiyor, o geliyor! Söz kesildi, işte bonservis bedeli

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Livakovic gidiyor, o geliyor! Söz kesildi, işte bonservis bedeli
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, Dominik Livakovic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Kalenin emanet edileceği isim ise Leeds'in Fransız file bekçisi Meslier oldu. Sarı lacivertliler, yıldız isimle büyük oranda anlaştı.

11 yıla çıkan şampiyonluk hasretine son vermek ve 2025-2026 sezonunda Jose Mourinho liderliğinde kupayı müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Yeni sezonda Dominik Livakovic'le yola devam etmeyi düşünmeyen Fenerbahçe, kaleye aradığı ismi İngiltere'de buldu.

Sarı-lacivertlilerin görüştüğü ve büyük oranda anlaşma sağladığı o isim ise; Leeds United'ın 25 yaşındaki Fransız file bekçisi Illan Meslier.

Fotomaç'ın haberine göre; Meslier'in bu hafta sonunda İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Yapılacak kontrollerde bir sorun çıkmaması halinde 25 yaşındaki eldivenle sözleşme imzalanacak.

Fenerbahçe'nin sözleşmesi 2026'da bitecek olan Meslier için 10 milyon euro civarında bir bonservis ödemesi yapacağı da belirtildi.

21 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Bu sezon Championship'te 39 maça çıkan Illan Meslier bu mücadelelerde 27 gol yerken, 21 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yabancılar borsada bu hisseleri aldı: 1 günde 3,88 milyar lira!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Top Uğurcan Çakır'da! Ertuğrul Doğan karşı olsa da... - SporTop Uğurcan Çakır'da! Ertuğrul Doğan karşı olsa da...Juventus bırakmıyor! Kenan Yıldız'a yeni sözleşme - SporJuventus bırakmıyor! Kenan Yıldız'a yeni sözleşmeYine mi sen! Fenerbahçe bir transferde daha Comolli ile karşılaştı - SporFenerbahçe'ye 'yine' Comolli engeliSüper Lig'de Memphis Depay bombası! Yıldız isim gemileri yaktı - SporSüper Lig'de Memphis Depay bombasıImmobile pazarlığı! İtalyan ekibi peşinde - SporImmobile pazarlığı! İtalyan ekibi peşindeBeşiktaş'ın golcü listesinde büyük sürpriz! Pazarlıklar başladı - SporBeşiktaş'ın golcü listesinde büyük sürpriz
Sonraki Haber Yükleniyor...