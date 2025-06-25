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Yine mi sen! Fenerbahçe bir transferde daha Comolli ile karşılaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yine mi sen! Fenerbahçe bir transferde daha Comolli ile karşılaştı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jadon Sancho transferinde sarı lacivertlilerin karşısına çıkan eski sportif direktör şimdi de Jonathan David işinde rakip oldu. Juventus’un genel direktörü Comolli, Kanadalı golcüyü İtalya’ya davet etti.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’de iyi anıları olmayan eski sportif direktör Damien Comolli, sarı lacivertlilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Şu anda Juventus’ta genel direktör olan futbol adamı, transfer görüşmelerinde Kanarya’ya rakip oluyor.

Manchester United’tan Jadon Sancho konusunda devreye giren Comolli son olarak da Jonathan David’e talip oldu. Can sıkıcı gelişmeye göre İtalyan ekibi genel direktörün girişimleri sonucu Kanadalı golcüyü görüşme yapmak üzere İtalya’ya davet etti.

Fenerbahçe’nin yıllık 10 milyon avro teklif ettiği David’e Juve’nin önerisi 8 milyon avro.

WENDEL İÇİN TEKLİF

Bu arada orta saha transferinde de Rus ekibi Zenit’ten Wendel öne çıktı. Başkan Ali Koç’un iyi ilişkiler kurduğu Zenit ile Brezilyalı için masaya oturduğu ve satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi sunduğu öğrenildi. Avrupa Kupaları’nda mücadele eden bir takımda kariyerini sürdürmek isteyen sambacı Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakıyor.

Ayrıca takımın başında Jose Mourinho gibi kariyerli bir teknik adamın olması da Wendel’i olumlu anlamda etkiliyor. Portekizli teknik adam  yönetimden, istediği yeni transferlerin temmuz başında başlayacak kampa kadar yetiştirilmesini istiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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