Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Liverpool yeni teknik direktörünü açıkladı!

Liverpool yeni teknik direktörünü açıkladı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Liverpool yeni teknik direktörünü açıkladı!
Liverpool, Premier Lig, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Alman Teknik Direktör Jugen Kloop'un takımdan ayrılmasının ardından Liverpool, yeni hoca arayışlarına girmişti. Kırmızılar, yeni teknik direktörünü açıkladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, teknik direktörlük görevi için Arne Slot'la anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada son olarak Feyenoord'u çalıştıran Arne Slot'la anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada 45 yaşındaki çalıştırıcının 1 Haziran'da görevine başlayacağı ifade edildi.

Arne Slot, Liverpool tarihinde görev yapan ilk Hollandalı teknik direktör olacak.

Liverpool yeni teknik direktörünü açıkladı! - 1. Resim

ARNE SLOT KİMDİR?

Teknik direktörlük kariyerine Zwolle'nin altyapısında başlayan Arne Slot sonrasında Cambuur'da çalıştı.

AZ Alkmaar'da ilk olarak yardımcı antrenör olarak görev yapan Slot, 2021'de takımın başına geçti. 2020'de Alkmaar'dana ayrılan Slot, 2021'de Feyenoord'a imza attı. Feyenoord'la lig ve kupa şampiyonlukları yaşayan 45 yaşındaki çalıştıcı 2023'de Eredivisie'de yılın teknik direktörü seçildi.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Arne Slot, futbolculuk kariyerinde FC Zwolle, NAC Breda, Sparta Rotterdam ve PEC Zwolle'nin formalarını giydi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Reisi'nin ölümüne yol açan helikopterde ihmaller zinciri göze çarptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kerem Aktürkoğlu - Mert Hakan Yandaş gerilimi sürüyor! Galatasaraylı isimden çok sert açıklama - SporKerem Aktürkoğlu - Mert Hakan Yandaş gerilimi sürüyor! Galatasaraylı isimden çok sert açıklamaFransız yorumcu Daniel Bravo'dan Türk futboluna büyük övgü! 'Arda dünyanın takibinde, Türkiye yarı final oynar' - SporFransız yorumcu Daniel Bravo'dan Türk futboluna büyük övgü! 'Arda dünyanın takibinde, Türkiye yarı final oynar'Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından 35 taraftara yasal işlem yapıldı - SporGalatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından 35 taraftara yasal işlem yapıldıReal Madrid ağlarına 4 gol gönderen eski Trabzonsporlu Sörloth, La Liga'da gol krallığına koşuyor! - SporReal Madrid ağlarına 4 gol gönderen eski Trabzonsporlu Sörloth, La Liga'da gol krallığına koşuyor!Dursun Özbek'in konuştuğu sırada Fenerbahçe'den göndermeli paylaşım! 'Ağlamak güzeldir diyor bak Sezen' - SporDursun Özbek'in konuştuğu sırada Fenerbahçe'den göndermeli paylaşım! 'Ağlamak güzeldir diyor bak Sezen'Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Hesabını sana teker teker soracağım - SporDursun Özbek'ten Ali Koç'a: Hesabını sana teker teker soracağım
Sonraki Haber Yükleniyor...