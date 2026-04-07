Romanya'da Slovakya mağlubiyeti sonrası görevden ayrılan teknik direktör Mircea Lucescu yerine Gheorghe Hagi getirilmişti. Romanya milli takımı başında alacağı aylık maaşı ortaya çıkan Gheorghe Hagi'nin kazanacağı para gündem oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı final karşılaşmasında Türkiye'ye mağlup Romanya'da Slovakya mağlubiyeti sonrası 80 yaşındaki teknik direktör Mircea Lucescu ile yollar ayrılmıştı.

ROMANYA'DA HAGI DÖNEMİ BAŞLADI

Romanya Milli Takımı'nda Lucescu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Gheorghe Hagi getirildi. 61 yaşındaki deneyimli teknik adamın Romanya'da kazanacağı aylık maaş da ortaya çıktı.

Lucescu'nun yerine göreve gelmişti! Hagi'nin aylık maaşı gündem oldu

İŞTE AYLIK KAZANCI

Rumen basınında yer alan habere göre Gheorghe Hagi, yapılan anlaşmaya göre milli takımda Mircea Lucescu ile aynı parayı kazanacak. Böylece deneyimli hocanın da Lucescu'nun aldığı aylık 27 bin euroluk rakamın aynısını kazanacağı belirtildi.

İLK MAÇ GÜRCİSTAN'A KARŞI

Öte yandan Hagi'nin Romanya teknik direktörü olarak ilk maçı da belli oldu. Hagi'nin takımının başında çıkacağı ilk maç 2 Haziran'da Tiflis'te Gürcistan ile oynanacak bir hazırlık maçı olarak planlandı.

