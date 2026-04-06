Mircea Lucescu, kalbindeki ritim bozukluğunun artması nedeniyle yoğun bakıma alınırken, oğlu Răzvan Lucescu’dan endişe yaratan bir açıklama geldi. Ünlü teknik adamın son 24-48 saatte tıbbi açıdan kötüleştiği belirtilirken, futbol dünyası gelecek iyi haberi bekliyor.

Dünya futbolunun ve Türkiye’nin yakından tanıdığı teknik direktör Mircea Lucescu, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı.Bükreş Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada, gece yarısı kalbindeki ritim bozukluğu artan ve tedaviye cevap vermeyen 80 yaşındaki Lucescu'nun durumunun kötüleştiği ve yoğun bakım ünitesine sevk edildiği belirtildi.

OĞLUNDAN İLK AÇIKLAMA: ZOR, KARMAŞIK BİR DURUM

Yunanistan ekibi PAOK'u çalıştıran oğlu Razvan Lucescu, babasının yanında olmak için ülkesine geldi.

Babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Răzvan Lucescu, "Ne diyebilirim ki? Zor, karmaşık bir durum. Başka bir şey söyleyemem... Hastanede size tüm bilgileri verecek insanlar var. Şu an size nasıl açıklayacağımı bilmiyorum," dedi.

"TIBBİ AÇIDAN KÖTÜLEŞTİ

Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete, yaptığı açıklamada, Lucescu’nun durumunun kritik olduğunu belirtti. Bakan Rogobete, “Maalesef durumu kritik. Elimdeki ve kamuoyuna açıkça söyleyebileceğim bilgi şu. Yoğun bakımda, durumu kritik ve son 24-48 saat içinde tıbbi açıdan kötüleşti” açıklamasında bulundu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımı ile Romanya karşılaştı.

SON MAÇINDA TÜRKİYE İLE KARŞILAŞMIŞTI

Lucescu yönetimindeki Romanya, 26 Mart'ta oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Türkiye'ye 1-0 mağlup olmuştu.

Mircea Lucescu, 29 Mart'ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Bu tarihten itibaren hastanede tedavi gören tecrübeli teknik direktörün durumunun stabil olduğu açıklanmıştı.

Romanya Futbol Federasyonu, 2 Nisan'da Lucescu ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

