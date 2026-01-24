İngiltere Premier Lig'de son 4 haftada 3 puan alarak lider Arsenal'in gerisinde kalan Manchester City, konuk ettiği son sıradaki Wolverhampton'ı 2-0 yenerek hasreti bitirdi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester City, evinde Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti ve 4 maç sonra kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Omar Marmoush ve 45. dakikada Antoine Semenyo kaydetti.

ZİRVENİN 4 PUAN GERİSİNDE

Bu sonuçla 4 hafta sonra kazanan Manchester City, bir maç eksiği bulunan lider Arsenal'in 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Ligin dibine demir atan Wolverhampton ise 8 puanda kaldı.

BİR SONRAKİ RAKİP GALATASARAY

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci maç haftasında 28 Ocak Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edececek.

