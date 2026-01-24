Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacakları mücadele öncesi açıklamalar yaptı.

"BÖYLE ÖNEMLİ OYUNCU KATMAK KADROYA SEVİNDİRİCİ"

Yeni transferleri Noa Lang'ın takıma güç katacağını belirten Okan Buruk, "Noa Lang, kendini kanıtlamış bir oyuncu. Sağ, sol ve forvet arkasında oynayabiliyor. Geçen yaz Napoli'ye önemli bir transfer yaptı. Elimizde çok iyi oyuncular var ama sakatlık riskleri de var. Bunu kasım ayında yaşadık. Böyle önemli oyuncu katmak kadroya sevindirici. Takımla tanıştı, buraya adapte olması kolay İstanbul geçmişi var, oğlumla aynı okula gitmişler. Galatasaray'a önemli katkı sağlayacak. Transfer dönemi zor geçti. Bir yandan yarışıyorsunuz, bir yandan transfer beklentisi var. Konsantrasyonu bazen sadece oyun üstünden kurmak zor oluyor. Bundan sonra daha iyi olacak." diye konuştu.



