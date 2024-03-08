Mauro Icardi'den Kadınlar Günü stili! Wanda Nara için tarzını değiştirdi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına saçını pembe rengine boyattı. Eşi Wanda Nara için paylaşım yapan Arjantinli yıldız sosyal medyada viral oldu.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın Kadınlar Günü'nü kutlayarak saçlarını pembe rengine boyattı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Icardi, şu sözleri kullandı:

Her günümü koşulsuz sevgisiyle dolduran KADINA, bana iki güzel prenses veren KADINA, yoldaşım, sırdaşım ve hayatımın aşkına…

Seni bugün ve her zaman kutluyorum. Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun.