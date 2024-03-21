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Haberler > Spor > Mauro Icardi'ye İtalya'dan talip var! Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor! Karar Wanda Nara'nın ellerinde

Mauro Icardi'ye İtalya'dan talip var! Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor! Karar Wanda Nara'nın ellerinde

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Spor Haberleri

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin adı gün geçmiyor ki, yeni bir takımla anılması. Arjantinli golcü hakkında bu kez İtalyan basınında bir iddia ortaya atıldı. La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Icardi, Milan'ın radarında. Kararda etkili olacak isim ise Icardi'nin eşi Wanda Nara.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Daha önce de hakkında pek çok haber çıkan Mauro Icardi'ye, Milan'ın talip olacağı iddia edildi. La Gazzetta Dello Sport'ta; Olivier Giroud'un muhtemel ayrılığı sonrası için alternatifler listelendi. Kırmızı-siyahlı ekip Joshua Zirkzee, Benjamin Sesko, Jonathan David gibi isimleri kadrosuna katmak istese de yüksek maliyetler, transferleri durduruyor.

Dello Sport, Icardi'yi uygun bir alternatif olarak Milan'a önererek şu ifadeleri kullandı:

"Giroud'nun olası vedası, onun yerine gelecek santrfor için perdeyi aralıyor: Sesko, David ve Zirkzee Milan'ın gündeminde, ancak Mauro uygun bonservisli ve gol atmaya devam ediyor, Milan'a seve seve döner. Pioli ile de daha önceden çalıştı."

Mauro Icardi'ye İtalya'dan talip var! Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor! Karar Wanda Nara'nın ellerinde - 1. Resim
 
"Arjantinli oyuncu iki sezondur Türkiye'de Galatasaray forması giyiyor ve gollerine hiç ara vermiyor. İstanbul ekibinin sarı-kırmızılı formasıyla 64 resmi maçta 46 gol attı ve bunların altısını Avrupa kupalarında oynadığı 12 maçta kaydetti. Son golünü Pazar günü Türkiye Ligi Süper Lig'de Kasımpaşa'ya karşı attı. Icardi 31 yaşına yeni girdi ve sağlam durumda. Temmuz 2023'te Galatasaray onu Paris Saint Germain'den satın aldı ve 30 Haziran 2026'da sona erecek nispeten uzun süreli bir sözleşme imzaladı. 10 milyon Euro kazanıyor. Futbol piyasası ona yaklaşık 20 milyon değer biçiyor. Galatasaray daha fazlasını isteyebilir ama bu operasyon finansal açıdan uygulanabilir ve sürdürülebilir görünüyor."
Mauro Icardi'ye İtalya'dan talip var! Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor! Karar Wanda Nara'nın ellerinde - 2. Resim

KARARDA WANDA NARA ETKİSİ 

Öte yandan Icardi'nin transferinde hem menajeri hem de eşi olan Wanda Nara'nın etkisi büyük. Nara'nın İtalya'da yaşamak istediği biliniyor. Icardi, sarı-kırmızılılarda mutlu olsa da eşinin son sözü, kararında etkili olabilir. 

Düzenleyen:  - Spor
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