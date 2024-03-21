Mauro Icardi'ye İtalya'dan talip var! Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor! Karar Wanda Nara'nın ellerinde

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin adı gün geçmiyor ki, yeni bir takımla anılması. Arjantinli golcü hakkında bu kez İtalyan basınında bir iddia ortaya atıldı. La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Icardi, Milan'ın radarında. Kararda etkili olacak isim ise Icardi'nin eşi Wanda Nara.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Daha önce de hakkında pek çok haber çıkan Mauro Icardi'ye, Milan'ın talip olacağı iddia edildi. La Gazzetta Dello Sport'ta; Olivier Giroud'un muhtemel ayrılığı sonrası için alternatifler listelendi. Kırmızı-siyahlı ekip Joshua Zirkzee, Benjamin Sesko, Jonathan David gibi isimleri kadrosuna katmak istese de yüksek maliyetler, transferleri durduruyor.

Dello Sport, Icardi'yi uygun bir alternatif olarak Milan'a önererek şu ifadeleri kullandı:

"Giroud'nun olası vedası, onun yerine gelecek santrfor için perdeyi aralıyor: Sesko, David ve Zirkzee Milan'ın gündeminde, ancak Mauro uygun bonservisli ve gol atmaya devam ediyor, Milan'a seve seve döner. Pioli ile de daha önceden çalıştı."