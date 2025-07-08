Mesut Özil'den haber var! Yeni projesi için tarih verdi

Eski futbolcu Mesut Özil, İstanbul'da kurmayı planladığı akademiye dair detayları paylaştı. Akademinin 1,5 yıla kadar hazır olacağını söyleyen Özil, "Bildiğim iş, kendim de akademiden yetiştim. Oradaki sistemi buraya getirmek istiyorum" dedi.

Real Madrid ve Arsenal gibi dünya devlerinin yanı sıra ülkemizde de Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını giyen eski futbolcu Mesut Özil, yeni hedefini açıkladı.

Ümraniyespor'un sponsorluk anlaşması imzaladığı törenin ardından konuşan Özil, anlaşmadan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

ÜMRANİYE'DE AKADEMİ KURUYOR

Anlaşmaya aracılık yapmış olmanın kendi adına gurur verici olduğunu aktaran Özil, "Ümraniye'de akademi kuracağım. Ümraniyespor ile çalışıp genç nesillerin ellerinden tutup onları hayallerine kavuşturmak istiyorum. Hedefimiz bu gençlerin en güzel şekilde kendilerini hem Türkiye'de hem yurt dışında temsil etmelerini sağlamak. Onları profesyonel olarak dünya sahnesine çıkarmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"ORADAKİ SİSTEMİ BURAYA GETİRMEK İSTİYORUM"

Futbolu bıraktıktan sonra gözlem yaptığını ve Türkiye'de altyapıların yetersiz olduğunu gördüğünü anlatan Özil, "İstanbul'da 16 milyon genç var çoğu da futbolu çok seviyor. Bildiğim iş, kendim de akademiden yetiştim. Oradaki sistemi buraya getirmek istiyorum. Bir ekip olarak inşallah güzel işler başarabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

BİR BUÇUK SENESİ VAR

Dünya çapında isimlerin Türkiye'ye transferinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Özil, akademinin 1,5 yıla kadar hazır olacağını ve 11'den 19 yaşına kadar oyuncuların eğitim göreceğini ifade etti.