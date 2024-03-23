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Haberler > Spor > Milli eskrimci Enver Yıldırım'dan tarihi başarı! Türkiye ilk defa madalya kazandı

Milli eskrimci Enver Yıldırım'dan tarihi başarı! Türkiye ilk defa madalya kazandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Milli eskrimci Enver Yıldırım&#039;dan tarihi başarı! Türkiye ilk defa madalya kazandı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Büyük Erkekler Kılıç Dünya Kupası'nda bronz madalya alarak Türkiye'ye bu organizasyonda tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda Enver Yıldırım, ana tablo maçlarında rakiplerini eleyerek yarı finale kaldı. Yarı finalde ev sahibi ülkeden Andras Szatmari'ye 15-7 yenilerek final şansını kaçıran milli sporcu, bronz madalya elde etti.

Milli eskrimci Enver Yıldırım'dan tarihi başarı! Türkiye tarihinde ilk defa kazandı - 1. Resim

TÜRKİYE'NİN İLK MADALYASI

Bu madalya, Türkiye'nin büyükler kategorisinde Dünya Kupası'ndaki ilk madalyası oldu. Diğer milli sporculardan Furkan Yaman organizasyonu 57'nci, Muhammed Furkan Kalender ise 61'inci sırada bitirdi. Dünya Kupası, yarın oynanacak takım müsabakalarıyla tamamlanacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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