Milli Takım, İsrail'i sahadan sildi! Taraftarlar galibiyeti Filistin bayraklarıyla kutladı

Türkiye, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında İsrail'i 6-0 mağlup etti. Tribünde taraftarlar galibiyeti, Türk bayrağı ve Filistin bayraklarıyla kutladı. Maç öncesi İsrail marşı okunurken yan dönen milliler, İsrailli oyuncularla tokalaşmadı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonada sahaya çıktı.

İSRAİL'İ SAHADAN SİLDİ

Camille Fournier Stadı'nda oynanan İsrail karşılaşmasının ilk yarısını 2-0 önde kapatan ay-yıldızlılar, sahadan 6-0 galip ayrıldı. Daha önce yapılan iki turnuvada da şampiyon olan Türkiye, gruptaki 2. maçında yarın TSİ 13.00'te Azerbaycan ile karşılaşacak. 16 takımın mücadele ettiği grup aşamasında ilk 2 sırayı alanlar, çeyrek finale yükselecek.

MİLLİLER, İSRAİLLİ FUTBOLCULARLA TOKALAŞMADI

Maç öncesi İsrail marşı okunurken yan dönen milliler, İsrailli oyuncularla tokalaşmadı. Ay-yıldızlılar maç sonunda topluca secde ederek İsrail’in Gazze’deki katliamlarını protesto etti.