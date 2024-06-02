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Milli Takım, İsrail'i sahadan sildi! Taraftarlar galibiyeti Filistin bayraklarıyla kutladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milli Takım, İsrail&#039;i sahadan sildi! Taraftarlar galibiyeti Filistin bayraklarıyla kutladı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında İsrail'i 6-0 mağlup etti. Tribünde taraftarlar galibiyeti, Türk bayrağı ve Filistin bayraklarıyla kutladı. Maç öncesi İsrail marşı okunurken yan dönen milliler, İsrailli oyuncularla tokalaşmadı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonada sahaya çıktı.

İSRAİL'İ SAHADAN SİLDİ

Camille Fournier Stadı'nda oynanan İsrail karşılaşmasının ilk yarısını 2-0 önde kapatan ay-yıldızlılar, sahadan 6-0 galip ayrıldı. Daha önce yapılan iki turnuvada da şampiyon olan Türkiye, gruptaki 2. maçında yarın TSİ 13.00'te Azerbaycan ile karşılaşacak. 16 takımın mücadele ettiği grup aşamasında ilk 2 sırayı alanlar, çeyrek finale yükselecek.

Milli Takım, İsrail'i sahadan sildi! Taraftarlar galibiyeti Filistin bayraklarıyla kutladı - 1. Resim

MİLLİLER, İSRAİLLİ FUTBOLCULARLA TOKALAŞMADI

Maç öncesi İsrail marşı okunurken yan dönen milliler, İsrailli oyuncularla tokalaşmadı. Ay-yıldızlılar maç sonunda topluca secde ederek İsrail’in Gazze’deki katliamlarını protesto etti.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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