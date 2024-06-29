Milli yıldızlar 6-1'i unutamıyor! Görülecek bir hesabımız var

Salih Özcan “İçimizde bir yara var; 6-1 iz bıraktı. O yüzden rövanşı almak için oynayacağız” derken Kenan Yıldız “Bu maç farklı olacak” ifadelerini kullandı.

EURO 2024’te yoluna devam eden millî takımda keyifler yerinde. Ay yıldızlı takımın yıldızları Salih Özcan ile Kenan Yıldız; dün basın mensuplarının karşısına çıktı. Avusturya ile turnuva öncesinde oynadığımız hazırlık maçında alınan 6-1’lik mağlubiyetin rövanşını alacaklarını söyleyen millî yıldızlar “O yarayı tedavi edeceğiz” dedi. Millî takımı ve turnuvayı değerlendiren Salih Özcan “Çekya maçı final maçı gibiydi. 16 yıl sonra gruplardan çıkmayı başardık” hatırlatması yaptı.

MENTAL OLARAK İYİYİZ

“Turnuva bizim için şimdi başlıyor” diyen Salih Özcan “Zor bir gruptu. Portekiz yenilgisini bir kenara bıraktık ve Çekya maçına odaklandık. Harika bir galibiyet aldık. Şimdi son 16 turunda Leipzig’de bizi çok iyi bir takım bekliyor. İçimde bir yara var, 6-1 iz bıraktı. O yüzden Avusturya maçıyla ilgili içimde duygu var, herkese cevap vermek istiyorum, bu düşünceyle maça girmemiz gerek. Açıkçası, herkes mental olarak şu an daha iyi seviyedeyiz” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLUK HAYALİMDİ

Kenan Yıldız da millî takımın yoluna devam edeceğine inandığını söyleyerek “Konsantrasyonumuz Avusturya’ya maçında. Bu maçı kazanıp ondan sonra kim olursa ona bakacağız. Avusturya’ya karşı hazırlık maçında kaybettik fakat hazırlık maçı farklı duygular barındıran bir maçtı. Tabii ki bütün maçları kazanmak istiyoruz ama taktiksel denemeler olabiliyor. Şu anki hazırlığımız çok farklı. Bu takımın içinde olmak benim için harika. Çocukluk hayalimi yaşıyorum” diye konuştu.

FORVETİMİZ YOK DEĞİL

Kenan Yıldız, takımın forveti olmadığına yönelik eleştirilere karşılık “Forvetlerimiz var, yokmuş gibi bahsediliyor ama var. Hocamızın taktik kararları var, onu uygulamaya çalışıyoruz, bizim için herhangi bir sorun yok” ifadelerini kullandı.

ADIM ADIM GİDECEĞİZ

Millî takımın yıldızlarından Salih Özcan, “Turnuva ağacında biraz daha şanslı tarafta gözüküyoruz. Aranızda ‘yolumuz açık’ diye konuşmalar geçiyor mu?” sorusuna, “Maçtan maça bakıyoruz, ilk hedefimiz Avusturya’yı yenmek” cevabını verdi.

KARAR HOCANINDIR

Salih Özcan ve Kenan Yıldız, her oyuncunun sahada olmayı istediğini söylerken “Ancak bu karar tamamen hocamızındır. Bize düşen görev verildiğinde en iyi şekilde yerine getirmektir” dedi.