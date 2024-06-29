Rakibimiz Avusturya'yı yakından tanıyalım! İşte Rangnick'in şifreleri

Alman teknik adam Avusturya’ya odaklanmak için Bayern’i reddetti, oyuncuların yatak odalarına zafer fotoğraflarını astırdı, şok presle rakipleri yıldırdı, son 20 maçta sadece iki yenilgi aldı...

EURO 2024’te yoluna devam eden A Millî Takım, son 16 turunda 2 Temmuz’da Avusturya ile karşılaşacak. Fransa, Hollanda ve Polonya’nın da olduğu D Grubu’ndan 6 puanla lider çıkan Avusturya’nın en büyük kozu; hocası Ralf Rangnick. Öyle ki Alman teknik adam, Avusturya ile âdeta bütünleşmiş durumda.

Bayern Münih “Gel takımın başına geç, Avusturya’yı da çalıştırmaya devam et” dediğinde “Ben sadece Avusturya’ya odaklanmak istiyorum” diyerek teklifi elinin tersiyle iten birisi... Red Bull ekipleri Salzburg’da sportif direktörlük, Leipzig’de teknik direktörlük yapan Rangnick, bu iki takımın temellerini atan isim.

HAYALLER KURDURUYOR

Avusturya; EURO 2024’teki ilk maçında Fransa’ya yenilinceye kadar geçen süreçteki 17 maçta tek yenilgisini Belçika’dan almıştı. Yani; turnuvadaki üç maçla birlikte Rangnick, son 20 maçta sadece iki yenilgi gördü. Peki, bunu neye borçlu? Rangnick’in planı basit; sahada rakibe ölümüne pres yap, saha dışında oyuncularını olabildiğince özgür bırak; hatta barlara gezmeye bizzat götür! Sahaya 4-2-2-2 düzeniyle çıkıyorlar, mümkün olduğunca topu hızlıca ileriye taşıyorlar. Felsefe: toplu hücum, toplu defans... Oyuncuların yatak odalarına zaferlerin fotoğraflarını astırıp, onlara hayaller kurdurmayı da ihmal etmiyor elbette...

OYUNCULAR ONA AŞIK

Ralf Rangnick, Avusturyalı oyunculara göre bir hocadan fazlası. Aynı zamanda dert ortağı, sırdaş... Takımın yıldızları Rangnick’ten sadece iyi bir oyuncu olmayı değil, hayata bakış açısını da öğrendiklerini söylüyor.