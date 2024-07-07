Montella, Hollanda maçının ardından konuştu! 'Avrupa'nın ilk 5 ülkesinden biriyiz'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'nin Hollanda'ya elendiği maçtan sonra konuştu. Montella, "Bence Avrupa'nın ilk 5 ülkesinden biriyiz. Böyle bir akşam yaşadığımız için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

EURO 2024 çeyrek final maçında A Milli Takım, Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya çeyrek final aşamasında veda etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella maç sonrası açıklamalar yaptı.

Montella'nın açıklamaları şöyle:

AVRUPA'NIN İLK 5 ÜLKESİNDEN BİRİYİZ

"Bence Avrupa'nın ilk 5 ülkesinden biriyiz. Böyle bir akşam yaşadığımız için üzgünüz. Bütün ülkemizi arkamızda hissederek ve bütün oyun stratejimizi benimseterek bir kimlik kazandırdığımız için gururluyuz. Oyuncularımızın alınlarında öpmek lazım. Çok iyi adapte oldular. Gerçekten gururlanmamamız gerekiyor. Buraya kadar geldik ama daha fazlasına da ulaşabilirdik."

TURNUVANIN EN GENÇ TAKIMI OLMAMIZIN ETKİSİ

"Maçın geneline baktığımızda çok iyi yorumladığımız bir bölüm var. Sonrasında 10 dakika topa sahip olamadık. O anları daha iyi yönetebilirdik ama turnuvanın en genç takımı olmamızın etkisi vardı bunu yapamamamızda. Oynama şeklimiz ve sahaya yansıttığımız karakterimizle sempati kazandık. 8 sene sonraki Avrupa Şampiyonası'nda da bu takımın yarısı muhtemelen burada olacak. Rakipten daha fazla şut attık ama değerlendiremedik. Gol beklentisi de rakipten fazlaydı ama değerlendiremedik."

FUTBOLCULARIMIZ BİRAZ DİNLENSİN

"Futbolcularımız biraz dinlensinler. Sonra eylül itibariyle Uluslar Ligi'nde bir üst kademeye geçmek istiyoruz. Sonrasında biliyorsunuz Dünya Kupası Elemeleri olacak."