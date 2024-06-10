Montella'dan A Milli Takım'a sürpriz takviye! Yasin Özcan kadroya dahil edildi
Düzenleyen: Ahmet Polat- Güncelleme:
Spor Haberleri
Ümit Milli Takım'ın genç yıldızı Yasin Özcan, A Milli Takım'ın bugün Polonya ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna davet edildi.
Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda bulunan Yasin Özcan, bugün A Milli Takım'ın Polonya ile yapacağı hazırlık maçının kadrosuna dahil edildi.
HAZIRLIK MAÇI KADROSUNDA OLACAK
A ve Ümit Milli Takımları, daha önceden belirlenen program çerçevesinde Polonya’nın başkenti Varşova’da kamp yapıyor. İki takım, Polonya – Türkiye A Milli özel maçını takiben, 11 Haziran’da karşılıklı bir antrenman maçı oynayacak.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor