Montella'dan A Milli Takım'a sürpriz takviye! Yasin Özcan kadroya dahil edildi

Ümit Milli Takım'ın genç yıldızı Yasin Özcan, A Milli Takım'ın bugün Polonya ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna davet edildi.

Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda bulunan Yasin Özcan, bugün A Milli Takım'ın Polonya ile yapacağı hazırlık maçının kadrosuna dahil edildi.

HAZIRLIK MAÇI KADROSUNDA OLACAK

A ve Ümit Milli Takımları, daha önceden belirlenen program çerçevesinde Polonya’nın başkenti Varşova’da kamp yapıyor. İki takım, Polonya – Türkiye A Milli özel maçını takiben, 11 Haziran’da karşılıklı bir antrenman maçı oynayacak.