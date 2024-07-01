Montella'dan Avusturya maçı öncesi Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kararı
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EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile oynayacak olan A Milli Takım'da kadro şekilleniyor. Kart cezalısı olan Hakan Çalhanoğlu'nun yerine oynayacak ismi belirleyen Vincenzo Montella'nın Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz ile ilgili farklı bir taktik düşündüğü öğrenildi.
Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te son 16 turuna kalan A Milli Takım, Avusturya'yı elemesi durumunda çeyrek finale kalacak.
Zorlu mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren Ay-yıldızlılarda ilk 11 şekilleniyor.
Kart cezalısı olan Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Orkun Kökçü'yü düşünen Vincenzo Montella'nın hücum hattında da farklı bir düşüncede olduğu belirtildi.
MONTELLA KADRODA DEĞİŞİME GİDİYOR
Son 3 maçta santrfor oynattığı Barış Alper Yılmaz'ı sağ kanata çekmek isteyen İtalyan hocanın, Arda Güler'i de merkezde kullanmayı planlıyor.
Leipzig'de oynanacak maç öncesi ufak dokunuşlar yapmak isteyen Montella'nın Çekya karşısında galibiyet golünü atan Cenk Tosun'u 11'de değerlendirme ihtimalinin düşük olduğu konuşuluyor.