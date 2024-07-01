Montella'dan Avusturya maçı öncesi Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kararı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 1 Temmuz 2024 15:05 - Güncelleme: 1 Temmuz 2024 15:38 - Güncelleme:

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EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile oynayacak olan A Milli Takım'da kadro şekilleniyor. Kart cezalısı olan Hakan Çalhanoğlu'nun yerine oynayacak ismi belirleyen Vincenzo Montella'nın Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz ile ilgili farklı bir taktik düşündüğü öğrenildi.