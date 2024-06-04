Montella'dan EURO 2024 öncesi kadro açıklaması! 'Bu akşamdan sonra her oyuncu içim fikrim değişebilir'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya maçı öncesi açıklamalar yaptı. Montella, "Bu akşamdan sonra her oyuncu içim fikrim değişebilir." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım hazırlık maçında son Avrupa Şampiyonu İtalya ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Maç öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, açıklamalar yaptı.

Montella şu ifadeleri kullandı:

HER OYUNCU İÇİN FİKRİM DEĞİŞEBİLİR

"Çok çok önemli bir maç. Çok güzel bir akşam. Son şampiyona karşı oynayacağız, önemli bir test. 2032'de Avrupa Şampiyonası'na da beraber hazırlanacağız. Dostluğumuz pekişecek. Bir futbolcu geniş listeye alındıysa Avrupa Şampiyonası'nda yer alabilecek kapasitededir. Bu akşamdan sonra her oyuncu içim fikrim değişebilir."

FERDİ, İRFAN CAN VE İSMAİL'DE SON DURUM

Montella sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'in son durumları hakkında konuştu. "Bu seviyelerdeki futbolda fiziksel olarak çok iyi olmanız gerekir.Oğuz Aydın ligde kendi bölgesinde ortalama olarak en çok gol atan oyuncu.Ferdi'yi riske etmek istemedik. İrfan Can'ın bir sakatlığı vardı. Kondisyonunu tekrar kazanması için fırsat veriyorum. İsmail Yüksek de yavaş yavaş kendine geliyor. Bu sabah Yunus Akgün'ün de ufak problemleri oldu. Bizim en büyük görevimiz oyuncularımızı korumak."