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Mourinho: Ben daha önce Devler Ligi’ne hep direkt gittim, ülkenizin puanı az!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mourinho: Ben daha önce Devler Ligi’ne hep direkt gittim, ülkenizin puanı az!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

F.Bahçe’nin Portekizli çalıştırıcısı, “Lille önünde tur için elimizden geleni yapacağız. Ya tamam veya devam maçı” dedi

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Jose Mourinho bugünkü Lille maçına yönelik bir basın toplantısı düzenlerken yine ilginç ifadeler kullandı.

7 ATAYIM 6 YİYEYİM!

“Hep yüksek puanlı ülkelerde çalıştım. Bu ülkelerde Şampiyonlar Ligi’ne direkt gidiyorsunuz. Türk takımları son yıllarda az puan alınca üç eleme oynamak zorunda kalıyoruz” diyen Portekizli, “Tur için elimizden geleni yapacağız. Ya tamam veya devam maçı oynayacağız. 48 saat önce maç oynadık ama Lille oynamadı” vurgusu yaparken futbol anlayışı için çarpıcı bir cümle kullanmayı ihmal etmedi: 7 gol atıyorsak 6 gol yemek benim için uygun...

BURUK'A GÖNDERME

G.Saray’a taş atmaktan da geri kalmayan Mou, “Okan Buruk, saha içine dört metre girdiğinde kart görmüyor ama ben daha geride kart görüyorum. Veya bir oyuncu rakibin yüzüne yumruk atıyor ama kart görmüyor. Süper Lig çok çetin. Herkes bize karşı çok mücadele ediyor” derken, “Ferdi’nin kalmasını istiyorum ama beni aşan bir konu. Bir şeyler başarmak isteyen takımlar kadrolarını geliştirmeli ve en iyi oyuncularını kaybetmemeli. Umarım kalır. Her şey hakkında Türkiye’de çok şey söyleniyor. Bunlara takılırsanız başınıza bela alırsınız” sözlerini kullandı.

MERT MÜLDÜR: KAZANMALIYIZ TUR BİZİM OLMALI

∂ Mourinho ile birlikte basın toplantısına katılan F.Bahçe’nin sağ bek oyuncusu Mert Müldür, “Mutlaka tur atlamak istiyoruz. Galip gelmemiz gereken bir maç. Tamamen bu maça konsantre olduk. Yarın (bugün) sahada olacağım, yüzde yüzümü vereceğim. İnşallah güzel bir maç çıkarırız ve turla ayrılırız. Beklentimiz stadın yine tamamen dolması” diye konuştu.

ROTASYON ZAMANI

Fenerbahçe, Lille maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamladı. Rotasyon kararı alan Mourinho, sağ bekte Mert’i oynatacak. İlk maçta görev verdiği Krunic’in yerine ise Szymanski’yi düşünüyor. Sağ kanadı İrfan Can’a teslim edecek Portekizli, Tadic’i ise on numaraya çekecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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