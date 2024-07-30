Mourinho, Lugano maçı öncesi ateşi yaktı: Özel atmosferi görmek istiyorum

Devler Ligi’nde grupları hedefleyen Jose Mourinho coşkuyu verdi. Portekizli teknik adam, “Fenerbahçe taraftarlarının Avrupa maçlarında özel atmosfer oluşturduğunu duydum, bunu görmek istiyorum” dedi.

M. EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Lugano ile oynayacakları rövanş maçıyla ilgili, “Avrupa’da 150-160 belki 170 maçım var ama yarın ilk maçım gibi bakıyorum” dedi. Fenerbahçe’nin İsviçre’de oynanan ilk maçta 3 gol yenilmesiyle ilgili ise Mourinho, “Çözümüm çalışmak, başka yapacak bir şey yok. 35 idman yaptık ama tüm takım hep birlikte 2-3 idman yapabildiler. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar” diye konuştu.

İDMAN SIKINTISI

Sezonu erken açmalarından dolayı transferlerin yeterli derecede takımla antrenman yapmadığını dile getiren Mourinho, “En Nesyri takımdan ayrı şekilde fiziksel çalışmalarını sürdürüyor. En ideal durumda olmasak da maçta hedefimiz hayatta kalmak, üstesinden gelmek ve turu geçmek. Taraftarlarımızın, Fenerbahçe’nin Avrupa maçlarında çok özel bir atmosfer oluşturduğunu duymuştum, bunun doğruluğunu görmek istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

MOU'DAN HÜCUM EMRİ! KANARYA SALDIRACAK

Tadic ve İrfan Can Kahveci gibi oyuncuları kaleye daha yakın bölgede oynatmak istediğinden bahseden Mourinho, “Maxi’yi transfer ettik. Saf bir sol kanat oyuncusu. Oğuz da hızlı ve genç bir oyuncu. Onlar içeri geldiğinde Mert gibi Osayi-Samuel gibi oyuncular ön tarafta özelliklerini kullanabilsinler istiyorum” dedi.

OSAYİ SAMUEL: SABIRSIZIM

Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, Lugano maçıyla ilgili, “Evimizdeki ilk maç olacak ve bunun için sabırsızlanıyorum” dedi. Şu anda en iyi hocayla çalıştığını belirten yıldız oyuncu, “Mourinho bazen korkutucu, aynı zamanda kibar biri” diye konuştu.

KOVACİC OPERASYONU

Altı numara arayışındaki Fenerbahçe, Manchester City’nin yeni sezon planlamasında düşünmediği Mateo Kovacic için harekete geçti. Jose Mourinho’nun yönetime verdiği olumlu rapor sonrası sarı lacivertliler kolları sıvadı. Fenerbahçe, City’nin 30 milyon avro bonservis istediği 30 yaşındaki Hırvat yıldızı kiralık olarak kadroya katmayı hedefliyor.