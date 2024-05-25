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Mourinho 'Pişmanım' diyerek çalıştırmak istediği takımı açıkladı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Jose Mourinho, Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, kariyeri ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. En büyük başarısını açıklayan Mourinho, çalıştırmak istediği takımı açıkladı.

Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın görüşme gerçekleştirdiğini açıkladığı Jose Mourinho, geleceğine ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Jose Mourinho, Rumen medyasından Emanuel Roşu'ya açıklamalarda bulundu.

KARİYERİMİN EN BÜYÜK BAŞARISI

Son olarak Roma'yı çalıştıran Portekizli hoca, İtalyan ekibiyle büyük bir başarı yakaladığını belirtti.

Mourinho açıklamasında, "Kariyerimdeki en büyük başarı, Roma'yla iki Avrupa finaline ulaşmak. Bunu yapmak imkansız. Bunu kimsenin bir daha yapacağını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Mourinho 'Pişmanım' diyerek çalıştırmak istediği takımı açıkladı! - 1. Resim

"Bir teknik direktörün sahip olması gereken en önemli özellik nedir?" sorusuna da cevap veren Mourinho, "Bir yöneticinin en önemli özelliği? Şu anda iyi bir halkla ilişkiler uzmanına sahip olmak" dedi.

HEDEFİNİ AÇIKLADI

Mourinho röportajında geleceğiyle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

Geçmişte Portekiz Milli Takımı'nı reddettiği için pişman olduğunu belirten Mourinho, "Kariyerimin sonunda doğru milli takımın başına geçmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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