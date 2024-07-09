Mourinho'dan Fenerbahçe yönetimine dev rapor! 9'u kalsın, 6'sı gitsin...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, gelecek sezon kadroda görmek istediği yabancı isimleri belirledi ve yönetime raporunu sundu. Portekizli teknik adamın 9 isimle devam etmek istediği, 6 ismi ise gözden çıkardığı iddia edildi.

Dünyaca ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho ile anlaşarak gündeme oturan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Portekizli hocanın kadro planında yer alan futbolcular ise yavaş yavaş belli olmaya başladı.

NTV Spor'un haberine göre; bu bağlamda Jose Mourinho yabancı futbolcularla ilgili kararını verdi. Deneyimli hocanın 9 yabancı futbolcunun takımda kalmasını istediği, 6 ismin ise biletini kestiği iddia edildi.

Jose Mourinho'nun satılmasını istemediği yabancı futbolcular şöyle:

Dominik Livakovic

Bright Osayi-Samuel

Rodrigo Becao

Alexander Djiku

Jayden Oosterwolde

Fred

Dusan Tadic

Sebastian Szymanski

Edin Dzeko

Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı yabancı futbolcular ise şöyle:

Luan Peres

Rade Krunic

Miguel Crespo

Miha Zajc

Ryan Kent

Joao Pedro