Mourinho'dan Fenerbahçe yönetimine dev rapor! 9'u kalsın, 6'sı gitsin...
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, gelecek sezon kadroda görmek istediği yabancı isimleri belirledi ve yönetime raporunu sundu. Portekizli teknik adamın 9 isimle devam etmek istediği, 6 ismi ise gözden çıkardığı iddia edildi.
Dünyaca ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho ile anlaşarak gündeme oturan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Portekizli hocanın kadro planında yer alan futbolcular ise yavaş yavaş belli olmaya başladı.
NTV Spor'un haberine göre; bu bağlamda Jose Mourinho yabancı futbolcularla ilgili kararını verdi. Deneyimli hocanın 9 yabancı futbolcunun takımda kalmasını istediği, 6 ismin ise biletini kestiği iddia edildi.
Jose Mourinho'nun satılmasını istemediği yabancı futbolcular şöyle:
Dominik Livakovic
Bright Osayi-Samuel
Rodrigo Becao
Alexander Djiku
Jayden Oosterwolde
Fred
Dusan Tadic
Sebastian Szymanski
Edin Dzeko
Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı yabancı futbolcular ise şöyle:
Luan Peres
Rade Krunic
Miguel Crespo
Miha Zajc
Ryan Kent
Joao Pedro