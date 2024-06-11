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Mourinho'dan yönetime iç transfer raporu! 'Ne olursa olsun takımda kalmalı'

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Spor Haberleri

Gelecek sezon kadro planlamasını yapmaya başlayan Jose Mourinho çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Mourinho'nun yönetime sunduğu raporda, ne olursa olsun takımda kalmalı dediği oyuncu ortaya çıktı.

Yeni sezona iddialı yıldızlarla girip psikolojik üstünlüğü eline almak isteyen Fenerbahçe'de, Jose Mourinho, takım üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Portekizli teknik adam, bir yandan transfere ihtiyacı olduğu bölgeleri tespit etmeye çalışırken, diğer yandan takımdan gönderilecek oyuncular ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Mourinho'nun takımda kesinlikle kalmalı dediği oyuncu ortaya çıktı.

Mourinho'dan yönetime iç transfer raporu! 'Ne olursa olsun takımda kalmalı' - 1. Resim

NE OLURSA OLSUN TAKIMDA KALMALI

Sabah'ta yer alan habere göre, Mourinho gidecek ve kalacak futbolcular için çalışmalarını sürdürüyor. Jose Mourinho ilk olarak eldeki futbolcularla ilgili yönetime rapor verdi. Sağ ya da sol bekinin hücumcu olmasını isteyen Mourinho, tek futbolcuya ayrı parantez açtı. Portekizli teknik adam Ferdi Kadıoğlu'nun ne olursa olsun takımda kalması gerektiğini söyledi.

Ferdi Kadıoğlu geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasını 51 maçta giydi. Milli yıldız bu maçlarda 3 gol atma başarısı gösterirken 5 asist yaptı.

 

Düzenleyen:  - Spor
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