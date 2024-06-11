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Mourinho'nun gözdesi olduğu iddia edilmişti! Greenwood transfer kararını verdi

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Mourinho&#039;nun gözdesi olduğu iddia edilmişti! Greenwood transfer kararını verdi

Spor Haberleri

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun transfer listesinin başlarında olduğu iddia edilen Mason Greenwood hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. İngiliz oyuncunun geleceği hakkında kararını verdiği öğrenildi.

Başkanlık seçiminin ardından gözünü transfere çeviren Fenerbahçe, teknik direktörü Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Forvet bölgesine hızlı oyuncular isteyen Mourinho'nun ilk talebinin Manchester United döneminden eski futbolcusu Mason Greenwood olduğu iddia edildi. Greenwood'un geleceği hakkında bugün yeni bir iddia ortaya atıldı.

Mourinho'nun gözdesi olduğu iddia edilmişti! Greenwood transfer kararını verdi - 1. Resim

İTALYAN DEVİNE GİDİYOR

TeamTalk'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, bonservisi Manchester United'da olan İngiliz oyuncuyu gündemine aldı ancak Greenwood, tercihini İtalyan devinden yana kullandı.

Haberde Jose Mourinho'yu takımın başına getiren sarı lacivertli takımın, 22 yaşındaki yıldız futbolcuyu transfer etmek istediği yazıldı. Birçok transfer teklifi alan Mason Greenwood'un ise tercihini Juventus'tan yana kullandığı belirtildi.

Mourinho'nun gözdesi olduğu iddia edilmişti! Greenwood transfer kararını verdi - 2. Resim

BONSERVİSİ 40 MİLYON EURO

Bununla birlikte İngiliz devinin, genç oyuncu için 40 milyon Euro'luk bir bonservis talep ettiği ve görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonu Getafe'de kiralık geçiren Greenwood, 36 maça çıktı ve 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Düzenleyen:  - Spor
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