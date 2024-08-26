Muslera var, Sanchez yok! Galatasaray’da kritik Young Boys maçı öncesi son durum…

İlk maçta sakatlanan kaptan yarınki rövanşta kalesini koruyacak. Abdülkerim’in yokluğunda düşünülen Davinson Sanchez tam olarak düzelmedi. Kritik maçta savunma ikilisi Nelsson ile Kaan Ayhan olacak.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Cimbom’da Young Boys maçı öncesi sakatlardan bir iyi bir de kötü haber geldi…

RİSKE GİRİLMEYECEK

İsviçre’deki ilk maçta sakatlanan ve çıkan Muslera’nın durumunun iyi olduğu ve yarınki mücadelede takımdaki yerini alabileceği öğrenildi. Stoper konusunda ise üzücü haber geldi. Abdülkerim Bardakcı gördüğü kırmızı kart sebebiyle cezalı duruma düşmüştü. Alternatif olarak da ilk etapta Davinson Sanchez düşünülüyordu. Ancak Hatay maçında sakatlanan ve yoğun bir tedavi programı uygulanan sarı kırmızılı stoper yetişmedi. Teknik direktör Okan Buruk, Sanchez’i riske atmayacak.

ERKEN GOL PLANI

Bu durumda Young Boys rövanşında stoper bölgesinde Victor Nelsson ile cezası sona eren Kaan Ayhan forma giyecek. Kanatlarda ise ilk maç öncesi rahatsızlanan ve sonra özel uçakla maça yetişen Barış Alper’in yeri garanti. Diğer kanat konusunda ise Hâkim Ziyech ile Kerem Aktürkoğlu arasında tercih yapılacak. Sağ bekte de Elias Jelert ter dökecek. Taktik anlamda da rakip ilk dakikadan itibaren baskı altına alınmaya çalışılacak. Taraftar desteğini de arkasına alacak sarı kırmızılılar erken bulacağı gollerle Young Boys’un fişini çekmek ve Şampiyonlar Ligi’nde yerini almaya kararlı.

KÖTÜ GÜNLERİM VAR AMA DEVAM

∂ Şampiyonlar Ligi Play-Off etabı ilk maçında Young Boys’a 3-2 mağlup olan Galatasaray’da ilk 45 dakika sonunda en çok eleştirilen isimlerden biri Muslera olmuştu! Geçirdiği sakatlık sonrasında ikinci yarıya devam edemeyen Muslera, maç sonu tepki almıştı. Galatasaray kaptanı, dünkü idman öncesi sosyal medya hesabından “Benim de korkularım, şüphelerim ve kötü günlerim var ama devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

HAKEM NORVEÇLİ

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanşında İsviçre’nin Young Boys takımıyla yarın oynayacağı maçı, Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. RAMS Park’ta 22.00’de başlayacak maçta Eskas’ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak.