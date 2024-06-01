Muslera futbolu bıraktıktan sonra ne yapacak? Yönetimin planı belli oldu
Düzenleyen: Ahmet Polat- Güncelleme:
Spor Haberleri
Galatasaray yönetiminin, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fernando Muslera'nın kariyer sonuyla ilgili yeni bir plan yaptığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı yönetim, Muslera'ya futbolu bıraktıktan sonra kulüp içinde görev verecek.
2011'den bu yana Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, 1 yıl daha sarı-kırmızılıların kalesini koruyacak. "Yüzde yüzümde olduğum sürece devam edeceğim" diyen Uruguaylı eldiven için Galatasray yönetiminin yeni bir planı var.
MUSLERA İÇİN YENİ PLAN
Fanatik'te yer alan habere göre önümüzdeki ay 37 yaşına girecek olan Muslera'nın aktif futbolculuk hayatını noktaladıktan sonra yine kulüpte görev alması planlanıyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin, Muslera'nın idari kadroda yer almasını hedeflediği belirtildi.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor