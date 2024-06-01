Muslera futbolu bıraktıktan sonra ne yapacak? Yönetimin planı belli oldu

Düzenleyen: Ahmet Polat 1 Haziran 2024 13:45 - Güncelleme: 1 Haziran 2024 14:31 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Galatasaray yönetiminin, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fernando Muslera'nın kariyer sonuyla ilgili yeni bir plan yaptığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı yönetim, Muslera'ya futbolu bıraktıktan sonra kulüp içinde görev verecek.