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Haberler > Spor > Nicolas Anelka, Ümraniyespor'dan yönetime sert sözlerle istifa etti! 'Büyük adamlarla diğerleri arasındaki fark budur'

Nicolas Anelka, Ümraniyespor'dan yönetime sert sözlerle istifa etti! 'Büyük adamlarla diğerleri arasındaki fark budur'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nicolas Anelka, Ümraniyespor&#039;dan yönetime sert sözlerle istifa etti! &#039;Büyük adamlarla diğerleri arasındaki fark budur&#039;
Nicolas Anelka, Ümraniyespor, Istifa, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da CEO'luk görevine getirilen dünyaca ünlü eski futbolcu Nicolas Anelka istifa etti. Anelka, istifa sebebini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı.

Nicolas Anelka, Ümraniyespor'daki görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Fransız yıldız, istifa açıklamasında yönetime sert eleştiriler yaptı.

Nicolas Anelka şu ifadeleri kullandı:

"BÜYÜK ADAMLARLA DİĞERLERİ ARASINDAKİ FARK BUDUR"

 "Kulübün kötü yönetimi, iletişim sorunu, ödenmeyen maaşlar, FIFA yaptırımı, üst düzey futbolun farklı vizyonu ve hepsinden önemlisi vaatlere ve taahhütlere saygı gösterilmemesi! Büyük adamlarla diğerleri arasındaki fark budur... Kendi seviyenizde çalışmanıza izin veriyorum... En iyi dileklerimle" 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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