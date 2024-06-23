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Nihat Kahveci'den milli futbolcuya tepki! 'Maşallah piknik yapıyor'

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Nihat Kahveci&#039;den milli futbolcuya tepki! &#039;Maşallah piknik yapıyor&#039;

Spor Haberleri

Efsane futbolcu Nihat Kahveci, Türkiye'nin Portekiz'e 3-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi. Yenilen 3.golü analiz eden Kahveci, savunma oyuncularına ayrı parantez açtı.

Gürcistan galibiyetiyle EURO 2024'e başlayan A Milli Takım, grubun 2. maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmayı Kontraspor YouTube kanalında Nihat Kahveci değerlendirdi. Nihat Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:

BU MAÇ HOCAYA YAZAR

Eleştirilecek 100 tane konu çıkar. Montella zaten Gürcistan maçıyla "Risk almayı seviyorum ben" profilini çizen bir teknik direktör oldu. 

İlk maçta riskinin karşılığını aldı. Samet çok iyi oynadı. Portekiz maçında da riskler aldı. Yunus Akgün seçimiyle, 'Arda Güler yorgun' üzerinden yaptığı kadroyla risklerini aldı.  Bu kez karşılığını alamadı. Bu maç hocaya yazar, yazdı. Ama şimdi bazı şeyler de hocanın elinde değil.

MAŞALLAH PİKNİK YAPIYOR

Sahanın içinde turnuva görmüş, buraları oynamış, büyük takımlarda oynayan, yurt dışında büyük takımlarda oynayan oyuncularının da birazcık daha fazla sorumluluk alıp bir şeyler de yaparsın.

Portekiz'in gollerini bizim defans oyuncuları attırdı. Zaten birini Samet attı. Abdülkerim'in hatasıyla Cristiano 'Ofsayt mı değil mi?' dedik. Zeki, maşallah piknik yapıyor, bozmuş hattı. Ofsaytın 'O'su yok.

Düzenleyen:  - Spor
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