Galatasaray’ın Karagümrük galibiyetini değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-kırmızılıların oyun temposunu eleştirirken Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz’ın son haftalardaki performans düşüşüne dikkat çekti. Deneyimli yorumcu, Okan Buruk’un deplasman başarısını vurgularken Manchester City maçı öncesi mücadele beklentisini dile getirdi.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Fatih Karagümrük’ü deplasmanda 3-1 mağlup ederek zirvedeki yerini koruyan Galatasaray’ın performansı, maç sonrası spor yorumcusu Nihat Kahveci tarafından değerlendirildi.

Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında yaptığı yorumlarda sarı-kırmızılıların oyun temposunu ve bazı oyuncuların form durumunu eleştirdi.

"KAPLUMBAĞA TEMPOSU"

Galatasaray’ın sahada oldukça düşük tempoyla oynadığını belirten Kahveci, “Bu tempo, çok ağır bir tempo. Kaplumbağa temposu; al ver, al ver, al ver. Yunus ne oldu sana? Bak martta milli maç var, Milli Takım oyuncususun. Tamam, sakatlandın, döndün, özveriliydin, o ara iyiydin ama son 3 maçtır yoksun. Belki de 4 maçtır hiç yok. Temposu yok, topu alıp driblingi yok, şutu yok, düzgün ortası yok. Barış Alper Yılmaz bu iş sadece koşmakla olmuyor. Bugün yine koştu Barış Alper ama olmaz. Galatasaray'ın kenarında oynayan iki oyuncu üretmedi mi ön tarafta Osimhen yalnız, ne yapsın? İkinci yarı bir kestiler, İlkay'ın topunu bir indirdi göğsüyle, vurdu tavana bıraktı.” ifadelerini dile getirdi.

"BURADA BİR TARİH YAZDI"

Deneyimli yorumcu, teknik direktör Okan Buruk’un deplasman performansına "Bir istatistik veriyorum. Süper Lig tarihinde 50 deplasman galibiyetine en hızlı ulaşan teknik direktör, Okan Buruk. 64 maçta. Diğeri kim? Fatih Terim. Burada bir tarih yazdı yani." yorumunu yaptı.

"REKABET, PERFORMANS ARTTIRIR"

Transfer gelişmelerine de değinen Kahveci, "Oyuncular arasındaki rekabet performansı artırır. Şimdi Barış Alper canlanacak, Noa Lang geldi. 'Canlanmazsam oturacağım' diyecek, bu iş böyle. Galatasaray'ın iki kenar oyuncusu alması beklenilen bir durum. Sane, Barış Alper dinlenmeden oynuyor. Alternatif gerekiyordu zaten." sözlerini sarf etti.

"GALATASARAY, MANCHESTER'A DAHA RAHAT GİDECEK"

Nihat Kahveci, Galatasaray’ın çarşamba günü Manchester City ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması için, "Atletico Madrid maçı öncesi de Galatasaray çok kötüydü ama çıktı ve ölümüne mücadele etti. Manchester City maçında da kesin o mücadeleyi göreceğiz. Ama sonra kalite yetecek mi, onu o gün yorumlayacağız. Çok zor bir deplasman. Güzel olan ne? Daha rahat bir şekilde gidecek Galatasaray. Bu rahat, rehavetlik anlamında değil. Atletico Madrid maçından 1 puanalarak gidiyorsun. Düşünsene sıfırla gittiğini Manchester City'ye. Risk alman da gerekecekti o zaman." diyerek sözlerini noktaladı.

