Okan Buruk aldığı haberle yıkıldı! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyorum dedi ve resti çekti, camia şokta

7 Aralık 2023 11:36 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 11:42

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray camiasında flaş gelişme! Kadro genişliği açısından oldukça zengin olan sarı-kırmızılı ekipte ayrılıklar peş peşe gelmeye devam ediyor. Bu sefer gelen haber camiayı yıktı. Yıldız oyuncu ayrılmak istiyorum dedi ve resti çekti.

OKAN BURUK ŞOK GEÇİRDİ! YILDIZ OYUNCU TAKIMDAN AYRILIYOR

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, ardından Şampiyonlar Ligi’nde en büyük rakibi Kopenhag ile karşılaşacak. Kritik maçlar öncesi Kerem Demirbay’dan flaş açıklama! Okan Buruk şaşkına döndü.

Kadrosunda bulunan oyunculardan faydalanmak isteyen Okan Buruk, Kerem Demirbay’ın ayrılmak istediğini duyunca şaşkına döndü. Son maçlarda Kaan Ayhan'ın gerisinde kalan Kerem Demirbay, Okan Buruk ile görüşerek yeniden Almanya'ya dönmek istediğini dile getirdi.

15 MAÇTA 1 ASİST YAPABİLDİ

Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı son dört maçta sadece 28 dakika süre alabilen Kerem Demirbay ayrılık isteğinin ardından Union Berlin ve Werder Bremen'in transfer listesine girdi. Bu sezon yalnızca Molde maçında 90 dakika forma terleten Kerem Demirbay, Galatasaray formasıyla çıktığı 15 maçta 1 asist yaptı.