Okan Buruk Süper Kupa Finali öncesi konuştu! 'Görevimizi yapmak için buradayız'

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa Finali öncesi Okan Buruk açıklamalar yaptı. Buruk, "Yarın tam olarak ne olacağını bilmiyoruz ama biz üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

2022/23 sezonunun lig şampiyonu olan Galatasaray ve Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Fenerbahçe Süper Kupa'da final oynayacak.

TANSİYONU NE KADAR DÜŞÜRSEK O KADAR İYİ

Mücadele öncesi Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Okan Buruk açıklamasında; "Burada olmaktan mutluyuz. Urfa şehri bizi bağrına bastı. Ne kadar heyecanlı olduklarını gördük. İki takımın bir arada olması çok daha güzel olurdu. Urfa şehri büyük takımlara özlem duyuyor. Biz görevimizi yapmak için buradayız. Yarın tam olarak ne olacağını bilmiyoruz ama biz üzerimize düşeni yapacağız. Yarın sahaya çıkacağız ve bekleyeceğiz." dedi. Galatasaray teknik direktörü sözlerinin devamında; "Kendi işimize odaklandık. Antrenman yapıp yarını bekliyoruz. Rakibimiz ne şekilde gelecek nasıl çıkacak bilmediğimiz için bekliyoruz. Fenerbahçe'yle maçı oynamayı çok isterdik. Maça hazırlanıp sahaya çıkacağız ve bekleyeceğiz. Benim açımdan bir şey söylemek zor. Ne olacağını da bilemiyoruz. Bizim bildiğimiz Fenerbahçe'nin yarın buraya geleceği ama hangi oyuncularla geleceklerle bilmiyoruz. Biz burada Urfa halkı ve çevre illerden gelen insanlarla birleştik." ifadelerini kullandı. Buruk maç öncesinde; "Tansiyonu ne kadar düşürürsek o kadar iyi. Bunu sağlamak için de elimizden ne geliyorsa yapacağız." açıklamasında bulundu.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Okan Buruk; "Çok anlamlı bir organizasyon. Bütün gelirlerin depremzedelerle paylaşılacağı bir maç. Üzerimize düşeni Galatasaray takımı olarak yapmaya hazırız. Maçın ne olacağını bilmesek de biz karşılaşma için hazırız. Taraftarımızla birlikte kutlamamızı yapmak istiyoruz." dedi. Okan Buruk açıklamasının devamında; "Gönül isterdi burada sarılarak poz verelim. Türk futbolunun tansiyonunun düşmesine ihtiyaç var. Biz Galatasaray olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Daha geçen sene bir deprem oldu. Hepimiz birlik olduk. Kazanan Türk futbolu olsun; Türkiye olsun." ifadelerini kullandı. Galatasaray teknik direktörü; "Biz programımıza göre devam ettik. Tam kadro geldik buraya. Yarın sahada olacağız. Bizi ne karşılarsa karşılasın, işimizi yapmaya çıkacağız. Karşımızda hangi rakip olacağı bizim için çok önemli değil. Rakibin kimle çıkacağını bilmiyoruz. Bunu maçtan sonra konuşabiliriz." dedi.