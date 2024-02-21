'Okan Buruk, Zaha'yı kazanacağım diye İcardi ve Kerem Aktürkoğlu'nu kaybediyordu'

Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda Kerem Demirbay, Davinson Sanchez ve İcardi ile geçen Galatasaray'da yeni transfer Köhn başarılı performansıyla sınıfını geçerken, 90 dakikanın ardından Ümit Özat'ın 'İcardi, Zaha ve Kerem Aktürkoğlu iddiası' Sarı Kırmızılı camiada büyük ilgi uyandırdı.

Ankaragücü-Galatasaray maçının ardından 'BTV' kanalında çok önemli açıklamalarda bulunan Ümit Özat; Okan Buruk'un Zaha-İcardi ve Kerem Aktürkoğlu tercihleri hakkında bomba gibi ifadeler kullandı. İşte Özat'ın o yorumları...

GALATASARAY ÖYLE BİR BASKI YAPIYOR Kİ...

Sahanın yıldızı Sanchez'di, Sanchez bu ligin başka bir oyuncusu. Giriş Sanchez, gelişme Berkan, sonuç Kazımcan. Galatasaraylılar bu Kazımcan'la Bayern Münih maçına çıkan Okan Buruk'u sorgulasın. Eğer o maçta Kazımcan oynamasa belki Galatasaray gruptan çıkmıştı. Galatasaray öyle bir baskıya gidiyor ki pirana gibi, 6 futbolcu önde basıyor.

EMRE BELÖZOĞLU KENDİ BAŞARISIZLIĞINI ÖRTÜYOR

Galatasaray, Bayern Münih'e oynadığı futbolun aynısını Ankaragücü'ne karşı oynadı 15 dakikada maçı bitirdi. İkinci bir 7 vakası olacak diye bekledim. Emre Belözoğlu Galatasaray'a karşı oynarken hiçbir iddiası yokmuş gibi oynuyor oysa ki senin 1 puana bile ihtiyacın var. Emre Belözoğlu, Berkan'lı, Tete'li kadroya 'Galatasaray tarihinin en iyi kadrosu' deyip kendi başarısızlığını örtüyor.

ZAHA'NIN İCARDİ İLE PROBLEMİ VAR

Sen Simeone ile çalıştın, Allardayce ile çalıştın bu Kazımcan'ın Ankaragücü'nde olmayacağını bilemedin mi, anlayamadın mı? Zaha ile İcardi arasında problem var, Okan Buruk Zaha'yı kazanacağım diye Kerem Aktürkoğlu'nu kaybetti. Angelino mu Köhn mü 50 kere Angelino derim ama Galatasaray Köhn'den para kazanabilir. Lige alşırsa sıfıra inerse Galatasaray Köhn'den çok fayda alır. Galatasaray ilk defa bir sol bek aldı. Köhn 1 sene şampiyonlar liginde oynasın Almanlar hemen transfer eder.