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Okan Buruk'la kavga eden Sergio Oliveira gerçekleri gün yüzüne çıktı! Özür de yok af da!

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Okan Buruk&#039;la kavga eden Sergio Oliveira gerçekleri gün yüzüne çıktı! Özür de yok af da!

Spor Haberleri

Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın geleceği merak konusu. Oyuncu teknik direktör Okan Buruk'la tartışmış ardından kadro dışı bırakılmıştı. Her ne kadar Oliveira'nın, Buruk'tan özür dilediği iddia edilse de gerçekler günler sonra ortaya çıktı. İşte detaylar...

2022-23 sezonu başında transfer edilen Sergio Oliveira, geçen yıl kazanılan şampiyonluğun en büyük pay sahiplerinden biriydi. Ancak zaman ilerledikçe gözden düşen Oliveira, 29 Şubat'ta oynanan Karagümrük karşılaşması sonrası Teknik Direktör Okan Buruk ile bir tartışma yaşamış ve kadro dışı kalmıştı.

Bir süre takım çalışmalarında yer almayan Oliveira, 9 Mart'ta çalışmalara geri döndü ama forma şansı bulamadı. Oliveira'nın , Buruk'tan özür dilediği iddia edilse de işin aslı hiç öyle değilmiş. 

Okan Buruk'la kavga eden Sergio Oliveira gerçekleri gün yüzüne çıktı! Özür de yok af da! - 1. Resim

ÖZÜR DE YOK AF DA

Milliyet'in haberine göre; Oliveira Buruk'tan özür dilemedi ve affedilmedi. Ancak sözleşmesinde detay nedeniyle kadro dışı bırakılmadı. Tecrübeli oyuncunun kadro dışı bırakılmasının nedeni ise sözleşmesinde yer alan madde. 

Öyle ki, futbolcunun takımla birlikte antrenmana çıkamaması durumunda açacağı bir davada kulübe ağır bir fatura çıkarabileceği için zorunlu olarak çalışmalarda yer almasına izin verildi. 

Düzenleyen:  - Spor
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