Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 7'nci hafta karşılaşmasında kritik Atletico Madrid sınavına çıkmaya hazırlanırken, teknik direktör Okan Buruk mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında önemli mesajlar verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 7’nci hafta mücadelesinde 21 Ocak Çarşamba günü İspanya temsilcisi Atletico Madrid’i ağırlayacak Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk karşılaşma öncesinde kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"OSIMHEN DÖNDÜ, JAKOBS BURADA OLACAK"

Afrika Uluslar Kupası için Fas'ta düzenlenen turnuvada Nijerya forması giyen Galatasaray'ın 27 yaşındaki yıldızı Victor Osimhen ve Senegalli Ismail Jakobs, turnuvanın bitmesiyle Atletico Madrid maçında kadroda olacaklarını belirten Okan Buruk, " Osimhen döndü, Jakobs gece veya yarın sabah burada olacak. O kadroda olacak diye düşünüyoruz" dedi.

Okan Buruk’tan Atletico Madrid öncesinde mesaj: Bir eleştiri olacaksa bana olmalı

"SARA ANTRENMANDA OLACAK"

Okan Buruk, sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ve Arda Ünyay için "Sara antrenmanda takımla birlikte olacak. Arda'nın sakatlığı var. Ancak kadromuz biraz daha kalabalıklaştı. Bu dönüşler, kadro sayısının artması beni mutlu ediyor. Hem benim için hem taraftarımız için hem takımım için önemli bir fırsat, bu fırsatı kaybetmek istemiyoruz. Galatasaray ruhuna uygun oynamamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

"UĞURCAN HASTAYDI"

Trabzon'dan 30 milyon euro bedelle transfer edilen Uğurcan Çakır'ın kadroda son idmanda olmamasına karşın Okan Buruk, "Uğurcan dün hastaydı, bugün antrenmanda olacak" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk’tan Atletico Madrid öncesinde mesaj: Bir eleştiri olacaksa bana olmalı

"SINGO SAKATLANAN İLK OYUNCU DEĞİL"

Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, yaz transfer döneminde Fransız ekibi Monaco'dan 30 milyon euro bonservisle kadroya katılan Wilfred Singo'nun sakatlığı uzun dönemdir devam etmesinden ve eleştirilerin odağında olmasından dolayı, "Singo'nun durumunu Yener Hoca açıklayacak. Dünyada ilk sakatlanan oyuncu Singo değil. O yüzden her takımda sakatlıklar oluyor. Önemli olan doğru şekilde döndürebilmek. O da çok istiyor, çok çalışıyor, çok profesyonel bir oyuncu. En kısa zamanda dönecek. Bir daha o sakatlık olmayacak diye düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

Okan Buruk’tan Atletico Madrid öncesinde mesaj: Bir eleştiri olacaksa bana olmalı

"SÖRLOTH'UN PERFORMANSININ ÇOK YÜKSELDİĞİ BİR DÖNEM"

İspanya'da yaşanan tren kazası için başsağlığı dileyen Okan Buruk, ligimizde bir dönem Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth'un son zamanlarda yükselen form grafiğini de vurgulayarak, "Bizim için önemli bir maç. İyi ve formda bir takımla oynayacağız. Özellikle Sörloth'un performansının çok yükseldiği bir dönemdeyiz. Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu ve bu maçı ne kadar önemsediğini biliyoruz. Hedefleri ilk 8, bizim ilk 24. Bir galibiyet bizi ilk 24'e sokacak." şeklinde açıklamada bulundu.

Okan Buruk’tan Atletico Madrid öncesinde mesaj: Bir eleştiri olacaksa bana olmalı

"TRANSFER TABİİ Kİ OLACAK"

Ligde oynanan Gaziantep FK maçındaki beraberlik sonrasında taraftarlar tarafından "transferler nerede" şeklinde protestolara da değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Neler olup neler bitiyor saha dışında, bakmak gerekiyor. Galatasaray başarısına odaklanmalıyız biz. Transfere çok odaklandık, saha içindeki konsantrasyonu kaybettik. Transfer tabii ki olacak ama yarın motivasyonu yüksek tutalım. Oyunculara destek olalım. Taraftarımız Galatasaraylı futbolcuların ve teknik heyetin yönetimiyle birlikte her şeyi verdiklerinden emin olsun. Her şeyimizi veriyoruz; vermeye de devam edeceğiz. Bu dönem, daha çok birlikte olmamız gereken bir dönem." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk’tan Atletico Madrid öncesinde mesaj: Bir eleştiri olacaksa bana olmalı

"ELEŞTİRİLMEM BENİ MUTLU EDER"

Basın mensubundan gelen "Hep hedeftesiniz. Hep siz gündemdesiniz. Psikolojik olarak nasıl hissediyorsunuz?" sorusuna 52 yaşındaki teknik adam, "Bu sorunun yeri değil. Futbola odaklanalım. Zaten Galatasaray'ın teknik direktörüyseniz psikolojik olarak bu güçte olmalısınız. Bu güçteyim. Oyuncularıma güveniyorum. En başta, her şeyin sorumlusu benim. Bir eleştiri olacaksa bana olmalı, oyuncularımdansa benim eleştirilmem beni mutlu eder" cevabını verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası