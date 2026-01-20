Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray'ın en kritik sınavlarından olan Atletico Madrid maçı RAMS Park’ta yaşanacak. 9 puanla ilk 24 hattında tutunma mücadelesi veren Galatasaray, Simeone’nin 12 puanlı Atletico Madrid’i karşısında hem play-off yolunu netleştirmek hem de Osimhen’in dönüşüyle Avrupa’da yeniden ses getirmek istiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kritik viraja giren Galatasaray, 7'nci hafta mücadelesinde yarın İspanya’nın güçlü temsilcisi Atletico Madrid’i RAMS Park’ta ağırlayacak. Saat 20.45’te başlayacak ve Romanyalı hakem Istvan Kovacs’ın yöneteceği karşılaşma, sarı-kırmızılılar için hem ilk 24 hedefi hem de Avrupa’daki iddiasını sürdürme açısından büyük önem taşıyor. 9 puanla 18'inci sırada yer alan Galatasaray, 12 puanlı Atletico Madrid karşısında taraftarının da desteğiyle kritik bir galibiyet arayacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol turnuvasına 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilen Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı.

Son olarak Fransa'nın Monaco takımına deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasına 9 puanla 18'inci sırada girdi.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER BULUNUYOR

Galatasaray, Atletico Madrid maçında bazı futbolcularından yararlanamayacak. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ve Arda Ünyay, yarınki maçta forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için İspanya temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak.

Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak.

İKİ İSİM KART SINIRINDA

Galatasaray'da Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs ve Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor. Jakobs ve Sanchez, yarın sarı kart görmeleri durumunda 8'inci haftada İngiltere ekibi Manchester City ile oynanacak maçta görev alamayacak.

OSIMHEN GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 39 günün ardından Atletico Madrid maçıyla takımdaki yerini alacak. Son olarak 13 Aralık 2025 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Hesap.com Antalyaspor ile oynanan maçta görev alan Osimhen, sonrasında ülkesi Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etti. 27 yaşındaki santrfor, bu süreçte Galatasaray'ın oynadığı 6 resmi maçta görev yapamadı.

Osimhen, ülkesi Nijerya'nın organizasyonu üçüncü tamamlamasıyla sarı-kırmızılı takıma döndü.

GOL YÜKÜNÜ DE OSİMHEN ÇEKİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Galatasaray'ın attığı gollerin büyük bir bölümü Victor Osimhen'den geldi. Nijeryalı yıldız, "Devler Ligi"nde atılan 8 golün 6'sını kaydetti. Diğer 2 golü ise Yunus Akgün attı.

Victor Osimhen, gol krallığı yarışında Manchester City'nin santrforu Erling Haaland ile ikinciliği paylaşıyor. Zirvede ise 9 kez fileleri havalandıran Real Madrid'in Fransız yıldız Kylian Mbappe bulunuyor.

ICARDI TARİH YAZMAK İSTİYOR

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Atletico Madrid karşısında Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu ünvanına ulaşmak için de mücadele verecek. Son olarak Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'un ağlarını havalandıran Icardi, Galatasaray formasıyla 71'inci golünü kaydetti.

Arjantinli santrfor, Atletico Madrid karşısında 2 kez rakip fileleri havalandırması halinde 72 gollü Rumen efsane Gheorghe Hagi'yi geçerek, Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.

