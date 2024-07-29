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Olimpiyat Oyunları'nda 2 efsane karşı karşıya! Djovkic, Nadal'ı eleyerek yoluna devam etti

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Olimpiyat Oyunları&#039;nda 2 efsane karşı karşıya! Djovkic, Nadal&#039;ı eleyerek yoluna devam etti

Spor Haberleri

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 2 efsane karşı karşıya geldi. Sırp tenisçi Novak Djokovic ve İspanyol Rafael Nadal kozlarını paylaştı. Djovokic, karşılaşmayı kazanarak olimpiyatlarda yoluna devam etti.

Olimpiyat Oyunları'nda 1 numaralı seri başı Djokovic ve İspanyol efsane raket Rafael Nadal, ikinci turda karşılaştı.

Sırp tenisçi, ilk 6-1 aldı. Devamında Nadal daha etkili oynasa da, Djokovic ikinci seti 6-4, maçı da 2-0 kazandı.

Djokovic ilk olimpiyat şampiyonluğu için yoluna devam ediyor.

Rafael Nadal teklerde ilk ve tek olimpiyat altın madalyasını 2008'de kazanmıştı.

60. kez oynanan Nadal - Djokovic rekabetinde Djokovic'in 31'e 29 üstünlüğü bulunuyor.

Düzenleyen:  - Spor
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