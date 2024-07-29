Olimpiyat Oyunları'nda 2 efsane karşı karşıya! Djovkic, Nadal'ı eleyerek yoluna devam etti
Düzenleyen: Ahmet Polat- Güncelleme:
Spor Haberleri
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 2 efsane karşı karşıya geldi. Sırp tenisçi Novak Djokovic ve İspanyol Rafael Nadal kozlarını paylaştı. Djovokic, karşılaşmayı kazanarak olimpiyatlarda yoluna devam etti.
Olimpiyat Oyunları'nda 1 numaralı seri başı Djokovic ve İspanyol efsane raket Rafael Nadal, ikinci turda karşılaştı.
Sırp tenisçi, ilk 6-1 aldı. Devamında Nadal daha etkili oynasa da, Djokovic ikinci seti 6-4, maçı da 2-0 kazandı.
Djokovic ilk olimpiyat şampiyonluğu için yoluna devam ediyor.
Rafael Nadal teklerde ilk ve tek olimpiyat altın madalyasını 2008'de kazanmıştı.
60. kez oynanan Nadal - Djokovic rekabetinde Djokovic'in 31'e 29 üstünlüğü bulunuyor.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor